Бъдещите първокласници в София избират до утре адрес за кандидатстване

Те нямата да могат да променят избора си до края на всички класирания за новата учебна година

Днес, 11:41
Родителите трябва да изберат с кой адрес на децата да кандидатстват - настоящ или постоянен.
Илияна Кирилова
Родителите на децата, които ще са първи клас тази година в София, трябва да изберат адреса на детето (постоянен или настоящ), с който ще кандидатства до приключване на всички класирания за прием за учебната 2026/2027 година.

Това съобщение получиха в мейлите си всички родители, регистрирани в електронната система за кандидатстване. В него се обяснява, че в меню "Критерии" има жълт бутон, с който да се заяви избора на адрес. Това може са стане до заключването на системата в 18:00 ч. утре.

Класирането ще се извърши на 2 юни. 

Избраният адрес, с който детето участва на първото класиране, се запазва за всички останали класирания за учебната година, и не може да се променя.

Той е важен, защото от него зависи кое училище е прилежащото за адреса на детето. За него то ще има предимство, тъй като ще попадне в 1-ва, втора или трета група за класирането. За всички останали училища, се пада четвърта група. Възможността за промяна на адреси в хода на класирането, отваря врата родителите да се състезават за различни училища. В най-желаните училища за столицата успяват да влязат деца от най-много трета група. Това стимулира и "адресният туризъм", като съвсем не са изключение случаите, в които деца се записват фиктивно на даден адрес, без да живеят там, само заради класирането за първи клас. 

В случай, че родителите не изберат адрес (постоянен или настоящ) до посочения краен срок, той ще бъде определен служебно. Като алгоритъмът е следният: при въведен един адрес в профила или съвпадащи постоянен и настоящ адрес, той се счита за избран. Ако няма нито един въведен адрес в профила на детето - определя се четвърта група за всички училища. При въведени два различни адреса се прави проверка за училището по първо желание на детето и ако това училище е прилежащо или гранично за един от адресите, то той се избира като адрес за кандидатстване, а в останалите случаи се определя четвърта група за всички училища.

Промените в навечерието на класирането се налагат, тъй като промените в наредбата, които регламентират избора на един от двата адреса до края на всички класирания, приети през март т.г., са атакувани пред Административния съд в София от майка на бъдещ първокласник. Делото още е висящо, но в края на март магистратите спряха изпълнението им, докато не се произнесат по съществото на спора. На 18 май обаче Върховният административен съд отмени спирането и така наредбата остава в сила въпреки делото срещу нея.

В определението, което е окончателно, ВАС казва, че в случая не са представени каквито и да е било доказателства за трудно поправима или значителна вреда, която ще настъпи за детето, нито за нови обстоятелства, без които не може да се спре изпълнението. Не са представени каквито и да е било доказателства, че при избор на един от двата си адреса в профила за кандидатстване, ще бъде ограничено правото му на образование, казва още ВАС. 

