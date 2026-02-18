Медия без
9000 ученици ще имат часове в музеи и галерии

1750 ученици се очаква да се включат в образователни маршрути

Днес, 06:25
Учениците могат да ходят както на 2-дневни, така и на 5-дневни екскурзии с образователна цел.
Илияна Кирилова
Учениците могат да ходят както на 2-дневни, така и на 5-дневни екскурзии с образователна цел.

Над 3 млн. евро ще отдели за 2026 г. МОН за програми, свързани с патриотичното възпитание на учениците и съхраняване на българското културно наследство. Това става ясно от проектите на трите национални програми в средното образование, свързани с подобни дейности. 

 

България - образователни маршрути - 1.695 млн. евро

Идеята на програмата е учениците да получат знания чрез преживяване извън училището, като акцентът е към формиране на устойчив интерес към културно-историческото ни наследство. Затова и по нея се финансират различни образователни маршрути и посещения на институции като музеи, галерии, театри, планетариуми и др. В програмата са включени учениците от неделните училища, които да опознаят природните и историческите забележителности на България, както и учениците със специални потребности и тези от частните училища. Предвидено е финансиране и за закупуване на около 2000 книги, филми, брошури и други образователни ресурси, свързани с българските традиции, бит, култура, история и традиции.

Очаква се поне 1750 ученици да се включат в образователните маршрути по някое от следните тематични направления - история и археология, география и икономика, природни науки и екология, изкуства, архитектура и литература и етнография, фолклор и занаяти. Училищата могат да избират обекти за посещение от специален списък на МОН. При посещенията на място училището или центърът за специална образователна подкрепа може да осигури беседа, материали, презентации, демонстрации и други. Необходимо е местни лица - екскурзоводи, планински водачи и др. да участват с беседи или разкази. Ще се финансират от 2- до 5-дневни образователни маршрути с нощувки, като ще трябва да се посетят съответно от 2 до 6 обекта.

Около 9000 ученици пък следва да са провели свои учебни часове в музеи, галерии, обсерватории, планетариуми, както и да са посетили театрални постановки, изложби и концерти. Допускат се посещения за представяне на книги, свързани с конкретно учебно съдържание; срещи с актьори, писатели, художници, музикални дейци, провеждане на литературни четения, осигуряване на абонамент за читателски карти и др. На училище ще се предоставят до 3 000 евро за входни билети, стойността на постановката, такси за беседи и т.н.

 

Роден език и култура зад граница - 1 млн. евро

Програмата се реализира се от 2009 г. През 2025/26 г. чрез нея се подпомага обучението по български, история и география на България в 129 български неделни училища в чужбина, както и провеждането на форуми, майсторски класове, обучения на учители, създаването на обучителни ресурси и др.

Бюджетът й за 2026 г. е малко над 1 млн. евро. 107 хил. евро са предвидени за квалификация на учители, като по този модул могат да кандидатстват държавни висши училища  у нас с програмна акредитация по педагогически науки. 140 хил. евро са заделени за обмен на добри практики, образователни ресурси и учебни програми между неделните училища. А 794 хил. евро - за подпомагане на обучението по български език и литература, по история и по география на България. Със средствата по този модул могат да се закупуват учебни помагала, да се транспортират такива, закупени от България, да се организират допълнителни дейности в областта на родинознанието, културата, фолклора, традициите на българите, да се закупуват фолклорни костюми и народни музикални инструменти.

В показателите за изпълнение са заложени 100 български неделни училища в чужбина, които да бъдат подпомогнати, 10 000 деца, ученици и кандидат-студенти, които да са се обучавали по български език, история и география, 3 000 деца и ученици, участвали в допълнителни дейности, свързани със съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции, 160 учители с повишена професионална компетентност за преподаване на български език в чуждоезикова среда и 7 конференции и семинари.

 

Неразказаните истории на българите - 275 хил. евро

Програмата също подпомага дейността на неделните училища, като дава възможност за извършване на съвместни проучвания от български училища в чужбина и училища на територията на България. Резултатите от тях ще се представят в занятия по родолюбие, форуми, срещи, печатни и видео материали и публикации, като целта е съхраняване на националната и духовната идентичност на българите зад граница и опазване на културно-историческото и родовото ни наследство. Очаква се в края на програмата да има 80 представени продукта от изследователската дейност. Те може да включват представяне на родови истории за велики българи, за събития от миналото, за места, свързани с историята ни, и за наши съвременници, допринасящи за цивилизационното развитие на България и света.

 

 

