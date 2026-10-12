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Златната евромонета с лика на Св. Иван Рилски прави фурор

Днес, 12:46
Най-нетърпеливите да се сдобият с първата златна колекционерска монета в евро - посветена на Свети Иван Рилски, се наредиха на опашка пред БНБ от рано сутринта.
БГНЕС
Най-нетърпеливите да се сдобият с първата златна колекционерска монета в евро - посветена на Свети Иван Рилски, се наредиха на опашка пред БНБ от рано сутринта.

Първата българска златна монета в евро предизвика голям интерес сред колекционерите. Пред касите на БНБ в понеделник сутринта се извиха опашки от желаещи да се сдобият с ценната монета с лика на Св. Иван Рилски, предаде БГНЕС. Тя е с номинал 100 евро, но цената ѝ при пускане в обращение е 1508 евро, съобщиха от централната банка.

Монетата е част от серията „Българска иконография“. 

Св. Иван Рилски е смятан за небесен покровител на българския народ. Около неговото духовно дело се оформя Рилският манастир, който се превръща в едно от най-значимите средища на българската духовност, книжовност и култура.

 

Къде, как

Продажбата се извършва на четири каси в централната сграда на БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 1 в София и на четири каси в Касовия център на банката на ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент може да закупи само една монета от касите на БНБ, независимо дали я придобива от свое име или представлява друго лице. За покупка от името и за сметка на друго лице е необходимо изрично нотариално заверено пълномощно. Ограничението важи и при покупка като физическо лице и като представител на юридическо лице. Монетата не се продава на лица под 18 години.

До края на работния ден на 12 октомври монетата ще бъде предоставена и на шест банки за продажба в техните офиси и клонове: „Инвестбанк“, „Първа инвестиционна банка“, „Тексим Банк“, „Токуда Банк“, „Общинска банка“ и „Централна кооперативна банка“. Продажби ще има и чрез „Монетен двор“ ЕАД.

 

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