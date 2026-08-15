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Тежка авария спря ТЕЦ "Бобов дол"

Причината е пробив в парогенератора

15 Авг. 2026
ТЕЦ "Бобов дол"
ТЕЦ Бобов дол
ТЕЦ "Бобов дол"

ТЕЦ „Бобов дол“ е спрял работа от 01:00 ч. в петък срещу събота поради техническа авария.

​Причината за спирането на мощностите е възникнал пробив в парогенератора, съобщи директорът на централата инж. Чавдар Стойнев, цитиран от БТА. По думите му, подобни повреди не са необичайни в производствения процес и в момента се работи по стандартната процедура за отстраняването им.

​Очаква се ремонтните дейности да приключат и проблемът да бъде напълно отстранен до понеделник, допълни Стойнев. Той твърди, че ТЕЦ „Бобов дол“ продължава да подава електроенергия за нуждите на националната електроенергийна система съобразно техническото състояние на съоръженията.

Последните месеци централата  изпитва технически и технологични трудности, а единият от блоковете е в ремонт, който трябва да прикбючи септември, припомня БНР.

Същевременно прокуратурата в Кюстендил разпореди проверка по жабла на ръководството на дружеството срещу денонощното онлайн излъчване на района на централата от камера,  монтирана на близката планина Колош. В жалбата се твърди, че ТЕЦ-ът е обект от националната сигурност и такова излъчване и противозаконно. 

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Ключови думи:

Бобов дол, авария

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