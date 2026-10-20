Скандални строежи като подпорния хотел в Алепу се гласят за амнистия

Предлаганите промени в ЗУТ ще легитимират всякакви строежи, на които чиновници могат да сложат етикета "обществено значима инфраструктура".

Министерството на регионалното развитие публикува проект за законови промени, които ще отворят портал за амнистиране на най-големите строителни безобразия, вкл. по брега на Черно море. За това алармират природозащитници, архитекти, юристи в свои становища за предложените от МРРБ поправки в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Камарата на архитектите вижда в лансираните текстове "брутален пробив" в правилата срещу незаконното строителство.

Тома Белев от Зелено движение, бивш депутат и бивш зам.-министър на околната среда, дори посочва десетки конкретни скандални строежи, които според него ще получат амнистия чрез промените, носещи подписа на сегашния регионален министър Иван Шишков. Сред тях са "подпорният хотел" в местността "Алепу" (Шофьорския плаж), речната корекция във вилно селище Елените, канализацията в Св. Влас, трафопостовете и ВиК инфраструктурата в Баба Алино и "Алея Първа" във Варна, част от "сараите" на Доган на плажа Отманли, лифтът в Мальовица и мн. др.

Според Тома Белев всички тези обекти и много други са в конфликт с действащия закон, но с "поправката Шишков" ще получат особения статут "търпими" и ще бъдат легализирани.

На пръв поглед предложенията на МРРБ са смислени и в обществена полза - да бъдат узаконени важни елементи от техническата инфраструктура: "брегоукрепителни, брегозащитни и геозащитни съоръжения".

Става дума за съществуващи обекти, изградени без пълна или с липсваща строителна документация. От Министерството на арх. Шишков посочват, че визират брегозащитни обекти, а също и пътища, електропроводи, водопроводи, газопроводи.

За такива случаи се предлага да получават т.нар. удостоверение за търпимост.

"В страната има инфраструктурни обекти без пълна строителна документация, което създава проблеми при тяхната експлоатация, поддръжка, ремонт и реконструкция. Премахването на такива обекти би било нецелесъобразно и икономически необосновано, когато те са допустими по действащите или старите правила".

От МРРБ настояват, че няма да има амнистия за незаконни обекти, а само за такива с проблемна документация.

Но по проекта вече са изпратени множество отрицателни становища, като основните критики са, че предложените текстове са неясни, обтекаеми и дават широко поле за тълкуване и за субективни преценки и решения на чиновници.

В официално становище по проектопромените "Зелено Движение“ посочва: "Узаконяването на незаконни строежи представлява държавна помощ за техните собственици, нарушава конкуренцията и обезсмисля установените в Закона за устройство на територията правила. Подобна практика подкопава доверието на гражданите в правовата държава и създава предпоставки за увеличаване на незаконното строителство и свързаните с него незаконосъобразни практики".

С унищожителна критика срещу лекомисленото разширяване на обхвата на т. нар. търпимост излезе и Камарата на архитектите:

"Проблемът с незаконното строителство ескалира. Държавата продължава да допуска изграждането на почти цялата техническа инфраструктура, без да съблюдава собствените си закони. Този законопроект обхваща много широк кръг от обекти, включително частни, без да е обоснована необходимостта от въвеждане на търпимост. Това би било брутален пробив в установени правила за незаконното строителство и противоречие с основни принципи на правовата държава. Строежът на значима обществена инфраструктура без строителни книжа е особено явление, при което естествено се предполага противоправност. Предложеният законопроект дава възможност не само извършителите да не бъдат наказани, но и да бъдат възмездени за направеното".

Добрата новина е, че ремонтът на ЗУТ още е на фаза обществено обсъждане. Срокът за предложения и забележки изтече на 19 октомври. Сега е ред на МРРБ да отрази мненията и да предложи подобрена версия.

Още от "черния списък"

Според Тома Белев други обекти, които чакат на опашката за амнистия, са:

- множество незаконни канализации и зауствания в реките на София в Подвитошката яка,

- незаконна канализация в Св.св. Константин и Елена, Варна,

- незаконни части и свързвания на фотоволтаични централи,

- речна корекция в с. Баня,

язовир в землището на с. Русокастро и други пет - в землището на село Младиново, община Свиленград

и др.