Ниски изкупни цени убиха беритбата на череши в Кюстендил

Илияна Кирилова Много производители са предпочели да оставят плодовете по дърветата, вместо да ги берат на загуба.

Голяма част от черешовата реколта в Кюстендилско тази година остана необрана заради ниските изкупни цени, които според производителите не покриват дори разходите по прибирането на плодовете. Земеделците предупреждават, че ако подобна ситуация се повтори още няколко години, много градини ще бъдат изоставени, предаде "Нова телевизия".

По думите на стопаните цените, предлагани от преработвателите, са толкова ниски, че наемането на берачи би донесло допълнителни загуби. Затова много производители са предпочели да оставят плодовете по дърветата, вместо да ги берат на загуба.

Допълнителен проблем тази година е липсата на традиционните прекупвачи, които обикновено изкупуват продукцията на по-високи цени и я предлагат на пазарите в страната. Според производителите именно това е причината голяма част от качествената кюстендилска череша да не достигне до потребителите и да бъде насочена основно към преработка.

От бранша смятат, че една от причините за кризата е дългата верига между производителя и крайния клиент. По техни данни черешите често преминават през няколко посредници, което води до значително поскъпване на продукта в магазините, докато фермерите получават минимална част от крайната цена.

В опит да намерят решение земеделски организации разработват онлайн платформа, която да свързва директно производители, търговци и транспортни фирми. Целта е да се намали ролята на посредниците и по-голяма част от приходите да остава при стопаните.