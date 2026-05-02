Слана и мраз поразиха овошките в Кюстендилско

Слани и минусови температури удариха насажденията с овошки тази сутрин в Кюстендилско.

По този повод кметът на Кюстендил Огнян Атанасов свиква на 5 май, вторник среща на земеделци и институции. Очаква се в нея да вземат участие специалисти от Института по земеделие – Кюстендил, представители на Областна дирекция „Земеделие“, Областна дирекция по безопасност на храните, Държавен фонд земеделие, Националното сдружение „Обединени земеделски производители“ и народните представители от областта.

От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) съобщиха за БТА, че между 5.00 и 8.00 часа на 2 май измерената температура в Кюстендилско е била минус 1,7 градуса по Целзий.

Според проф. д-р Димитър Сотиров от Института по земеделие най-сериозно засегнати от измръзването са черешарските райони Таваличево и Коняво. Там в нощта срещу събота са отчетени температури от минус 3,5 градуса. "Черешата е сред най-чувствителните култури към късни пролетни мразове и следващите дни ще бъдат решаващи. Аномалиите в климата и евентуални нови слани са фатални за преминалите цъфтеж дървета", каза Сотиров.

Миналата година измръзвания през април унищожиха огромна част от реколтата с череши и кайсии в страната. Това доведе до скок на цената им.

В област Кюстендил тази сутрин са били поразени дори и оранжерии със зеленчуци. Стопаните от Невестинско казват, че в парниците картофи, домати, лук са почернели от сланата.

Заради студеното време предупреждение за опасност от слани беше издадено за областите Перник, Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, София-област и София-град.

В неделя, 3 май, е обявен жълт код за ниски температури и слани в 6 области на Западна България. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в София – около минус 1°. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 12°.

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще превалява сняг, под 1200 метра – дъжд.