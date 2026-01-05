Медия без
Нашите транспортни фирми търпят жестоки загуби от блокадите в Гърция

Фермерите и правителството в Атина са далече от споразумение

Днес, 15:35
Протестите на гръцките фермери продължават - за ужас на транспортните фирми.
bTV
Протестите на гръцките фермери продължават - за ужас на транспортните фирми.

10 млн. евро на седмица губи транспортният бранш заради блокадите на гръцките фермери, обяви по БНТ Александър Стамболийски от Съюза на транспортните работници в България. При това цитираната от него сума се отнася само за преките щети.

Вече повече от месец протестите на гръцките фермери затрудняват трафика по главните пътища и заприщват граничните пунктове, където се образуват километрични опашки. Голяма част от българските превозвачи се опитват да минимизират щетите, като пътуват през нощта, когато протестиращите отиват да спят. 

"Вчера на срещата в Малгара беше взето решение земеделските производители в Гърция да се присъединят към исканията на Италия и Франция относно споразумението "Меркусор", така че ще продължат доста блокадите. Надявам се да не е много, но следващите две-три седмици не виждам изход от това положение", коментира Стамболийски. 

"Гръцките земеделски производители, които блокират магистралата Атина-Солун в близост до Лариса, се готвят да засилят протестните си действия срещу забавените субсидии от Европейския съюз и други недоволства, в съответствие с решенията, взети на национална среща, проведена на 4 януари в Малгара, западно от Солун", предаде БГНЕС.

В. "Катимерини" съобщи, че протестиращите планират да прекъснат движението по надлеза, обслужващ лентите Атина-Солун, в 12 часа на обяд, без да е ясно кога пътят ще бъде отворен отново.

