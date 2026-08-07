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Над 13 000 непълнолетни работят законно в България

Разрешителните са издадени най-вече в райони със засилена туристическа дейност

07 Авг. 2026
Много от непълнолетните са наети от ресторантьорския бизнес
armut
Много от непълнолетните са наети от ресторантьорския бизнес

Над 13 000 непълнолетни са получили разрешение да работят законно в България от началото на годината.

Това става ясно от справка на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ), която обяви, че е издала точно 13 409 разрешения за наемане на непълнолетни. Все пак това е по-малко от 2025 г., когато за същия период разрешенията са били 14 112. 

Тази година най-много непълнолетни са наети в Бургас, Варна, София, Пловдив и Добрич, което се обяснява най-вече с летния сезон, в който работна ръка в хотелиерския, търговския и ресторантьорския браншове не достига.

ГИТ същевременно е отказала 212 заявки за наемана на младежи, главно защото заявените условия на труд не са съобразени с особените грижи, които работодателят трябва да им осигури. Правилата повеляват, че непълнолетните работници и служители не може да извършват тежка физическа работа, или такава свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти, която създава риск за тяхното физическо и психическо развитие.

По закон младежите не може да работят повече от 35 часа седмично при петдневна работна седмица, за което им се полага поне минималната работна заплата. Те имат и право на удължен отпуск от поне 26 дни.

При направени проверки на места, където са наети непълнолетни работници, са били констатирани 184 нарушения, а също така е имало 72 случая, в които младежите са работили без разрешение от ГИТ, което се счита за престъпление. Инспекторите са констатирали и други нарушения, като нощен (3) и извънреден (8) труд, които също са забранени за непълнолетните. За младежи до 16 г. за нощен се счита трудът, положен от 20:00 ч. до 06:00 ч.

На сайта на ГИТ е описана и цялата процедура за наемане на непълнолетни, като от Агенцията уточняват, че разрешителните се издавата на съответния работодател в рамките на два дни, ако са изпълнени всички изисквания.

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Главна инспекция по труда

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