Над 13 000 непълнолетни работят законно в България

Над 13 000 непълнолетни са получили разрешение да работят законно в България от началото на годината.

Това става ясно от справка на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ), която обяви, че е издала точно 13 409 разрешения за наемане на непълнолетни. Все пак това е по-малко от 2025 г., когато за същия период разрешенията са били 14 112.

Тази година най-много непълнолетни са наети в Бургас, Варна, София, Пловдив и Добрич, което се обяснява най-вече с летния сезон, в който работна ръка в хотелиерския, търговския и ресторантьорския браншове не достига.

ГИТ същевременно е отказала 212 заявки за наемана на младежи, главно защото заявените условия на труд не са съобразени с особените грижи, които работодателят трябва да им осигури. Правилата повеляват, че непълнолетните работници и служители не може да извършват тежка физическа работа, или такава свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти, която създава риск за тяхното физическо и психическо развитие.

По закон младежите не може да работят повече от 35 часа седмично при петдневна работна седмица, за което им се полага поне минималната работна заплата. Те имат и право на удължен отпуск от поне 26 дни.

При направени проверки на места, където са наети непълнолетни работници, са били констатирани 184 нарушения, а също така е имало 72 случая, в които младежите са работили без разрешение от ГИТ, което се счита за престъпление. Инспекторите са констатирали и други нарушения, като нощен (3) и извънреден (8) труд, които също са забранени за непълнолетните. За младежи до 16 г. за нощен се счита трудът, положен от 20:00 ч. до 06:00 ч.

На сайта на ГИТ е описана и цялата процедура за наемане на непълнолетни, като от Агенцията уточняват, че разрешителните се издавата на съответния работодател в рамките на два дни, ако са изпълнени всички изисквания.