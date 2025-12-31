Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Работата на 31 декември и 1 януари се заплаща различно

Днес, 09:39
Работата днес, утре и вдругиден се плаща по различен начин.
Pexels
Работата днес, утре и вдругиден се плаща по различен начин.

Работещите днес и в следващите два дни ще получат различно заплащане. Причината е, че 31 декември и 2 януари бяха обявени за почивни от правителството, но само 1 януари е официален празник.

За работещите при ненормиран работен ден или при подневно отчитане на работното време трудът, положен по време на почивни и неприсъствени дни, винаги е извънреден, като той се заплаща със 75% увеличение.

Работещите при сумирано изчисляване на работното време обаче няма да получат допълнително увеличение, ако работят по график през двата допълнителни почивни дни, защото за тях това не е извънреден труд, обясняват експертите от Главната инспекция по труда.

Положеният труд по време на 1 януари за всички работещи се заплаща с минимум двойно увеличение. Ако трудът е и извънреден, се дължи и допълнително 100% увеличение. Извънредният труд се възлага задължително със заповед на работодателя, с която работниците трябва да бъдат запознати най-малко 24 часа преди началото на полагането му.

Работещите по график - при сумирано изчисляване на работното време, по време на официалните празници ще получат единствено двойна надница.

За да защитят в най-пълна степен правата си, работниците и служителите следва да разполагат с писмени доказателства, че са полагали труд в празничните и неприсъствените дни, каквито са заповедта за възлагане на извънреден труд или поименният график. Това ще позволи контролните органи на Инспекцията по труда да осъществят по-ефективен контрол, включително при подаден сигнал.

На сайта на инспекцията в рубриката „Административно обслужване“ е публикувана подробна информация за начина на подаване на сигнали. Сигнали се подават и директно на сайта тук. В работно време гражданите могат да се обръщат за консултации и на националния телефон на Агенцията: 0700 17 670.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

официални празници, Главна инспекция по труда

Още новини по темата

Шест дълги уикенда ще има през 2026 г.
25 Дек. 2025

Заплащането за 31 декември и 2 януари ще е различно
21 Ноем. 2025

Опожарени са три коли на служител на Главна инспекция по труда
02 Ноем. 2025

Над 5200 деца ще работят това лято
12 Юни 2025

Работата на официален празник се заплаща минимум двойно
14 Апр. 2025

Четири допълнителни дълги уикенда ще има през 2025 г.
21 Дек. 2024

С 14% се увеличават работещите през лятото деца
08 Окт. 2024

За работа на празници се дължи допълнително заплащане
02 Септ. 2024

Хотели и ресторанти са шампиони по работа на черно
20 Авг. 2024

Измамници лъжат хора с работа в Швеция и Канада
25 Юли 2024

2024-а: Великден и Гергьовден са в общ дълъг уикенд
22 Дек. 2023

Над 10 000 непълнолетни се трудят легално
15 Авг. 2023

Дания отменя официален празник, за да пести за въоръжение
27 Яну. 2023

Неползваният отпуск от 2020 г. изгаря в края на годината
14 Дек. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?