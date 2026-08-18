МОСВ сваля 4 пъти таксите за излязла от употреба техника

През миналата година три от четирите частни оползотворяващи организации драстично повишиха по едно и също време продуктовите такси за излезли от употреба електрически и електронни продукти, като за някои от тях скокът беше 7 до 10 пъти.

Четирикратно намаляваме продуктовите такси за отпадъците от електрическо и електронно оборудване, обявиха от Министерството на околната среда и водите.

От ведомството информираха, че са изготвили промени в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса и предстои те да бъдат одобрени от Министерски съвет.

Става въпрос за същия проект, който бе изработен от служебното правителство на Андрей Гюров и представен за обществено обсъждане през април тази година. Той бе в отговор на силното недоволство на производители и вносители от драстично увеличение на продуктовите такси през миналата година, довели до вдигане на крайните цени на електроуредите.

Сега редовното правителство на Румен Радев задейства приемането на промените. От МОСВ уточниха, че са взети някои становища на заинтересованите страни, представени по време на общественото обсъждане на проекта, но все пак предоставят допълнителен седемдневен срок за обществено обсъждане, преди проектът да бъде финализиран.

Спад на таксите, но не за всички

Наредбата регламентира продуктовите такси, които бизнесът трябва да плаща на държавното Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), когато пуска електрическо или електронно оборудване на пазара. Със средствата от тези такси се организира събирането и рециклирането на излязлата от употреба техника, за да се предотврати замърсяване на околната среда.

Държавното ПУДООС обаче е само една от петте оползотворяващи организации, като останалите четири с лиценз за утилизация на електронен скрап са частни - "Елтехресурс", "Екобултех", "Грийнтех България" и "Трансинс технорециклираща компания". Всеки производител и търговец избира към коя от тях да се включи и на нея да заплаща продуктовата такса.

Производители и търговци на електроуреди и електроника реагираха много остро през миналата година, когато три от частните фирми за рециклиране вдигнаха синхронно таксите си от 1 юли 2025 г., като за някои от продуктите скокът беше 7 до 10 пъти. Това чувствително повиши крайната им цена - особено на по-тежките, защото продуктовата такса се начислява на килограм. Така например хладилници и перални изведнъж поскъпнаха с 80 до 100 лева само заради новата екотакса.

Засегнатите браншови организации, както и АИКБ, подадоха сигнал в Комисията за защита на конкуренцията с искане за разследване на картелно споразумение. Антимонополната комисия обяви, че започва секторен анализ, но резултат все още няма.

Сега - с една година закъснение - МОСВ сваля четирикратно продуктовите такси на държавното ПУДООС, като очакванията са по този начин държавата индиректно да повлияе и на тарифите на останалите четири оползотворяващи фирми. Ако те не реагират, производители и вносители на черна и бяла техника поне имат по-евтина алтернатива в лицето на ПУДООС като оползотворяваща организация.

Очакван ефект

Намаляването на таксите ще се отрази на крайната цена на черната и бялата техника в търговската мрежа.

През миналата година от Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) алармираха, че заради новите продуктови такси, наложени от три от оползотворяващи организации, хладилници и перални изведнъж са поскъпнали с 80 до 100 лева.

От МОСВ добавят, че се очаква промените да доведат до намаляване на финансовата тежест за бизнеса, повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия и по-голяма предвидимост и прозрачност при определянето на финансовите задължения.

"Предложеният размер на продуктовата такса е съпоставим със средноевропейските размери на таксата. Той е определен въз основа на разходно-ориентиран анализ, който отчита реалните разходи за събиране, транспортиране, предварително третиране и рециклиране на различните категории отпадъци от електрическо и електронно оборудване, както и на сравнителен анализ на практиките в държавите членки на ЕС", се казва в съобщението на МОСВ.

Отчетени са и специфичните национални условия. За всяка категория отпадъци е извършен самостоятелен анализ на разходите и приходите, свързани с нейното управление.

Предложеното намаляване на продуктовите такси не променя екологичните изисквания за разделно събиране, обратно приемане, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, допълват от МОСВ.