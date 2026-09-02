Кабинетът сваля само държавните екотакси за ел.уредите

Румен Радев се надява техниката да поевтинее, но всъщност пазарът се контролира от четири фирми, които КЗК отказва да провери дали са свързани

Правителството одобри драстично намаление на държавните продуктови такси за отпадъците от електрическо и електронно оборудване в опит да принуди останалите оползотворяващите организации също да намалят техните такси.

Продуктовите такси се заплащат към държавното Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) от производители, вносители и търговци на черна и бяла техника, които не изпълняват изискванията за събиране и рециклиране на отпадъците от електро оборудване - например, не членуват в организация по оползотворяване, нито пък изпълняват индивидуално задълженията си за разделно събиране, рециклиране и повторна употреба, уточниха от МОСВ.

За някои от уредите продуктовите такси падат над четири пъти. Например за черна техника продуктовата такса пада от 1.71 евро за кг на 0.40 евро за кг. За тежките електроуреди таксата се намалява от 0.79 евро за кг на 0.24 евро за кг.

В България има четири организации с лиценз за утилизация на електронен скрап - "Елтехресурс", "Екобултех", "Грийнтех България" и "Трансинс технорециклираща компания". Всеки производител и търговец избира към коя от тях да се включи и на нея да заплаща екотакса. Идеята е със събраните средства да се организира събирането и рециклирането на излязлата от употреба техника, за да се предотврати замърсяване на околната среда. На практика тези такси се плащат от потребителите, като са калкулирани в крайната цена на уредите.

От МОСВ очакват драстичното намаление на продуктовите такси към държавното предприятие индиректно да повлияе на таксите четирите оползотворяващи организации у нас. През юли миналата година три от тях в синхрон драстично увеличиха тарифата за своите членове - с до 700%, което доведе до оскъпяване на черната и бялата техника средно със 100 лева на уред. Тогава дясната опозиция обяви, че на практика има олигопол в сектора на оползотворяването, тъй като три от дружествата са свързани с известен сенчест бизнесмен. АИКБ призова Комисията за защита на конкуренцията да започне разследване за картелно споразумение, но вместо това антимонополната комисия обяви, че започва секторен анализ. Резултат от него няма и до днес.

ПЪРВА СТЪПКА

Съмнително е, че фирмите за оползотворяване ще се впечатлят от мярката на правителството и ще намалят своите такси. Премиерът Радев обаче коментира днес, че с тази мярка "ще преустановят наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един-единствен начин - с по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите“.

Радев обяви, че предстои и мащабна реформа на системата за управление на отпадъците, която по думите му е неефективна. „Това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси. А това води от своя страна и до по-ниски цени за гражданите“, каза премиерът.

ОТВАРЯНЕ НА ПАЗАРА

Междувременно в Народното събрание гласуваха на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците, внесени от "Демократична България" и представени от тях като "съществена реформа в режима на функциониране на организациите по оползотворяване".

Предвижда се сегашният разрешителен режим за създаване на колективни системи за ополозвотворяване, да стане по-лек - регистрационен режим.

"Действащият към момента режим на разрешение създава бариера пред навлизането на нови участници на пазара. МОСВ издава откази без ясно правно основание, което блокира конкуренцията и запазва ограничения брой утвърдени субекти. Това оказва пряко въздействие върху крайните потребители, които заплащат по-високи цени поради липсата на реална конкуренция в сектора на оползотворяването и рециклирането на масово разпространени отпадъци", посочват вносителите. Целта е да се създаде по-отворена, конкурентна и отчетна среда за управление на отпадъците, както и по-ефективно използване на средствата, събирани от потребителите чрез продуктови такси.

В същото време с промените в закона се въвеждат допълнителни механизми за прозрачност - например, задължение на оползотворяващите организации ежегодно да предоставят на МОСВ данни за методиката на възнагражденията, условията по договорите с членовете и обосновка на предвидени промени. МОСВ ще публикува тази информация на интернет страницата си. Наред с това, организациите ще бъдат задължени да уведомяват своите членове и МОСВ за всяко предстоящо увеличение на възнаграждения или такси най-малко 6 месеца предварително.

Също така се въвежда ново изискване за учредяването на организациите по оползотворяване - поне 51% от капитала им да бъде притежаван от задължените по закона лица. Това има за цел да осигури реална представителност и да ограничи възможността трети лица без екологични ангажименти да контролират тези организации, заобикаляйки законовите цели.