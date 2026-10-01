До дни се очаква решение за минималната заплата

И тази седмица минималната заплата излиза на дневен ред. Днес Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди промените в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, с които се въвежда новата формула, заложена в Кодекса на труда.

Текстовете в наредбата също бяха критикувани остро от депутатите като твърде неясни и позволяващи различни интерпретации, а днес в тристранката КТ "Подкрепа" направо се обяви против. КНСБ принципно подкрепя промените, но и те поискаха изрично да се посочи в наредбата, че малката потребителска кошница ще се ползва временно, докато започне да се следи издръжката на живот. Работодателите обаче са против издръжката. В нито един момент не сме се съгласявали кошницата за услуги да бъде временен показател. За нас най-големият компромис беше включване на издръжката за живот чрез методология на Националния статистически институт, заяви зам.-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева, цитирана от БТА.

Тази седмица правителството вероятно ще приеме промените в наредбата, след което идва време да се обяви и предложението за размер на най-ниското възнаграждение за 2027 г. На този етап е известно само, че горната граница ще е 672,80 евро. Социалният министър Наталия Ефремова обяви, че ще иска максимума, но окончателното решение е на Министерството на финансите. Днес след заседанието президентът на КНСБ Пламен Димитров каза, че вероятно следващата седмица ще бъде обявен размер за 2027 г. Закъснението вече е безпрецедентно за последните години.

Какво прие тристранката

Във формулата ще влязат данни за 10 години назад, но какви точно периоди ще се зачитат – наредбата необяснимо пропуска да посочи. Така на практика с едни и същи показатели всяка година правителството ще може да дава много различен диапазон на най-ниското възнаграждение.

В определянето на минималната заплата с равна тежест ще се вземат предвид следните показатели:

– средногодишно изменение на индекса на цените на малка по състав кошница;

– годишно изменение на брутната медианна работна заплата на наетите на пълно работно време, измерено чрез темпа на прираст, въз основа на данни от административния регистър на осигурените лица;

– годишно изменение на средната брутна работна заплата на наетите лица, измерено с темпа на прираст;

– средна аритметична стойност, изчислена от годишните изменения на брутната добавена стойност на един зает по съпоставими цени за период от последните 10 години.

Единствено срокът на последния показател е посочен в наредбата. В Кодекса на труда пък, както многократно писахме, критериите са формулирани по съвсем друг начин – вместо малката кошница например се посочва издръжка на живота. Резултатът от тези показатели ще е горна граница за размера на минималната заплата за следващата година.