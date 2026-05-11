БАБХ установи, че стотици стада са фантомни

стоп кадър бТВ Само за два месеца БАБХ установи, че 27 000 животни са несъществуващи, фантоми, но собствениците им са получавали съвсем истински субсидии.

Българската агенция за безопасност на храните е открила чудовищно източване на държавни субсидии чрез фиктивни стада. При проверка само на четири ферми в Родопите инспекторите установили, че държавните пари "хранят" несъществуващи 1026 овце, съобщи директорът на БАБХ Ангел Мавровски пред бТВ. Само в този конкретен случай източването е в размер на стотици хиляди евро, а проверките на агенцията за два месеца на различни места са установили, че общо 27 000 животни съществуват само по документи.

Собствениците на обектите в общините Смолян и Чепеларе, са получавали пасища и финансиране за животни фантоми. Пред инспекторите първо обяснили, че стадата временно са преместени в Хасковско. След като била направена насрещна проверка, фермерите пробвали друго оправдание - "признали", че били заклали животните по празниците.

"Това са виртуални стада, несъществуващи, няма ги", каза Мавровски. И подчерта, че измамите са възможни заради

липсата на контрол:

"Тук са намесени множество институции, които са останали с широко затворени очи - агенцията по репродукция и селекция на животните, БАБХ, фонд "Земеделие", общински и областни структури на службите по земеделие - никой не е реагирал. "Трябва да имаме на първо място регистриран ветеринарен лекар, който да е видял тези овце. Той ги е маркирал, въвел ги е в информационната система ВЕТИС. Второто ниво е официалният ветеринарен лекар на общината, който също не е реагирал на тази липса. Следващо ниво е ДФ "Земеделие", които минават на проверки периодично по оценка на риска и те също не са реагирали. И те също не са ги видели вероятно с години. На следващо ниво е Общинската служба по земеделие, която дава правото на тези хора да очертаят пасища. Говорим за цяла верига, по която всеки си е затворил очите", обобщи д-р Мавровски, който пое поста при служебния кабинет на Андрей Гюров.

Шефът на БАБХ обясни как се извършват проверките (когато инспекторите си вършат работата и не си затварят очите): "Уведомява се стопанинът, че в този ден и час ще бъде проверен. Гледа се животно по животно - за възраст, порода, пол, защото има и случаи, когато кравите се оказват бици или биците се оказват крави - за да се изпълни бройката", обясни Мавровски.

Мавровски разказа, че измамите са били възможни с плащане на

"такса спокойствие".

"Обикаляли са едни лица от БАБХ и са искали "такса гражданска отговорност" - за да няма проверки и разкриване на схеми. "Сега казват всички, че такова нещо няма. Към този момент такава практика не съществува и всички са щастливи и доволни от това", каза още директорът на агенцията.