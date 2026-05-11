БАБХ установи, че стотици стада са фантомни

Фермери са плащали такса "Гражданска отговорност", за да не ги проверяват за измами

Днес, 12:04
Само за два месеца БАБХ установи, че 27 000 животни са несъществуващи, фантоми, но собствениците им са получавали съвсем истински субсидии.
stоп кадър бТВ
Българската агенция за безопасност на храните е открила чудовищно източване на държавни субсидии чрез фиктивни стада. При проверка само на четири ферми в Родопите инспекторите установили, че държавните пари "хранят" несъществуващи 1026 овце, съобщи директорът на БАБХ Ангел Мавровски пред бТВ. Само в този конкретен случай източването е в размер на стотици хиляди евро, а проверките на агенцията за два месеца на различни места са установили, че общо 27 000 животни съществуват само по документи. 

Собствениците на обектите в общините Смолян и Чепеларе, са получавали пасища и финансиране за животни фантоми. Пред инспекторите първо обяснили, че стадата временно са преместени в Хасковско. След като била направена насрещна проверка, фермерите пробвали друго оправдание - "признали", че били заклали животните по празниците.

"Това са виртуални стада, несъществуващи, няма ги", каза Мавровски. И подчерта, че измамите са възможни заради

липсата на контрол:

"Тук са намесени множество институции, които са останали с широко затворени очи - агенцията по репродукция и селекция на животните, БАБХ, фонд "Земеделие", общински и областни структури на службите по земеделие - никой не е реагирал. "Трябва да имаме на първо място регистриран ветеринарен лекар, който да е видял тези овце. Той ги е маркирал, въвел ги е в информационната система ВЕТИС. Второто ниво е официалният ветеринарен лекар на общината, който също не е реагирал на тази липса. Следващо ниво е ДФ "Земеделие", които минават на проверки периодично по оценка на риска и те също не са реагирали. И те също не са ги видели вероятно с години. На следващо ниво е Общинската служба по земеделие, която дава правото на тези хора да очертаят пасища. Говорим за цяла верига, по която всеки си е затворил очите", обобщи д-р Мавровски, който пое поста при служебния кабинет на Андрей Гюров. 

Шефът на БАБХ обясни как се извършват проверките (когато инспекторите си вършат работата и не си затварят очите): "Уведомява се стопанинът, че в този ден и час ще бъде проверен. Гледа се  животно по животно - за възраст, порода, пол, защото има и случаи, когато кравите се оказват бици или биците се оказват крави - за да се изпълни бройката", обясни Мавровски. 

Мавровски разказа, че измамите са били възможни с плащане на

"такса спокойствие".

"Обикаляли са едни лица от БАБХ и са искали "такса гражданска отговорност" - за да няма проверки и разкриване на схеми.  "Сега казват всички, че такова нещо няма. Към този момент такава практика не съществува и всички са щастливи и доволни от това", каза още директорът на агенцията. 

 

Ключови думи:

Ангел Мавровски, БАБХ, фантомни стада

