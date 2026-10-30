Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

БАБХ разкри нелегален цех за месни продукти в Шуменско

Над 1 тон разфасовки и салами са конфискувани

Днес, 21:00
Илияна Кирилова

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори нелегален цех за производство на месни продукти в област Шумен. При проверката са установени над един тон месни разфасовки, заготовки, сурово-сушени деликатеси и консерви без документи за произход, етикети и идентификационна маркировка.

Проверката на инспекторите от Областната дирекция по безопасност на храните в Шумен е извършена след поискано съдействие от Областната дирекция на МВР – Шумен.

На терена са установени три сгради, в които са обособени помещения за производство и съхранение на месни продукти, както и за отглеждане на животни. Производствените помещения са оборудвани с машини за мелене, смесване, пълнене и вакуумиране на месо, хладилна камера, сушилня за месни деликатеси, два автоклава и машина за затваряне на месни консерви. Хладилните съоръжения и сушилнята са били в работен режим.

От установените количества 540 кг са месни разфасовки, заготовки и сурово-сушени деликатеси, а 474 кг – месни консерви. Сред продуктите са суджуци, луканки, филета, осолено месо в марината и замразени заготовки от мляно месо, включително кюфтета.

За цялото количество от 1015 кг са издадени разпореждания за забрана и насочване за обезвреждане. 

При проверката на същия терен е установен и нерегистриран животновъден обект. В него са отглеждани пуйки, кокошки, гълъби, зайци и две говеда. Наложена е възбрана за движение на животните до получаване на резултатите от назначените изследвания.

На двамата собственици са връчени покани за съставяне на актове за административни нарушения. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

Заради лоша хигиена затвориха кухня-майка на търговска верига
27 Окт. 2026
Евтиното сирене в "Кошница с грижа" е пълно с вода
27 Авг. 2026
БАБХ удари популярен пазар на производители на Юндола
20 Авг. 2026
БАБХ апелира овце и кози да не ходят на църква
11 Авг. 2026
БАБХ изтегли 6 тона фалшиво краве масло от пазара
28 Юни 2026
Управляващите са напът да създадат млечна криза
12 Юни 2026
БАБХ въвежда контрол на всяка пратка внос на сурово мляко
09 Юни 2026
Радев смени директора на БАБХ
21 Май 2026
Близо 7 тона негодно месо откриха в месокомбината на Костинброд
17 Май 2026
БАБХ бракува 859 кг био храни, които нито са био, нито са храни
16 Май 2026
БАБХ установи, че стотици стада са фантомни
12 Май 2026
БАБХ откри 360 кг негодна храна
04 Май 2026
18 тона опасни фъстъци от Египет бяха хванати във Варна
03 Май 2026
БАБХ откри айрян, произведен „утре“, и мляко от месец май
26 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Новият ВСС - подмяна или промяна
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Борисов и Пеевски удържаха първа победа над Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави