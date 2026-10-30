БАБХ разкри нелегален цех за месни продукти в Шуменско

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори нелегален цех за производство на месни продукти в област Шумен. При проверката са установени над един тон месни разфасовки, заготовки, сурово-сушени деликатеси и консерви без документи за произход, етикети и идентификационна маркировка.

Проверката на инспекторите от Областната дирекция по безопасност на храните в Шумен е извършена след поискано съдействие от Областната дирекция на МВР – Шумен.

На терена са установени три сгради, в които са обособени помещения за производство и съхранение на месни продукти, както и за отглеждане на животни. Производствените помещения са оборудвани с машини за мелене, смесване, пълнене и вакуумиране на месо, хладилна камера, сушилня за месни деликатеси, два автоклава и машина за затваряне на месни консерви. Хладилните съоръжения и сушилнята са били в работен режим.

От установените количества 540 кг са месни разфасовки, заготовки и сурово-сушени деликатеси, а 474 кг – месни консерви. Сред продуктите са суджуци, луканки, филета, осолено месо в марината и замразени заготовки от мляно месо, включително кюфтета.

За цялото количество от 1015 кг са издадени разпореждания за забрана и насочване за обезвреждане.

При проверката на същия терен е установен и нерегистриран животновъден обект. В него са отглеждани пуйки, кокошки, гълъби, зайци и две говеда. Наложена е възбрана за движение на животните до получаване на резултатите от назначените изследвания.

На двамата собственици са връчени покани за съставяне на актове за административни нарушения.