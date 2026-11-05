Абровски измисли нов начин да вдигне цените на храните

БНТ Министър Абровски е решил да определя отстоянията между хипермаркетите и работното им време. Може пък да се е усетил, че цени и надценки не може да регулира, и затова да сменя фокуса?

Министърът на аграрните дела Пламен Абровски разтресе ТВ ефира с поредни нападки срещу хипермаркетите и с идея, която може да нажежи още повече цените на храните.

"До края на годината внасяме закон за регулиране на търговските вериги", обяви с нотка на гордост Абровски, който е бивш депутат от ИТН и юрист по образование. "България е единствената държава, която няма законодателство, регулиращо търговски вериги", поясни той в "Денят започва" по БНТ".

Агроминистърът смята, че със закон трябва да се регулира всичко - работно време, къде имат право да поставят магазини, колко големи да са те. След което набеди хипермаркетите, че са виновни за задръстванията и за замърсяването на въздуха.

"Какво се случва със задръстванията, когато на 500 метра един от друг в София се концентрират магазини на една и съща верига и около тях изникнат още два. Какво се случва с нивото на шума?, зададе риторични въпроси юристът министър, сякаш не е чувал, че има градско планиране, Закон за устройство на територията, устройствени планове и достатъчно голяма нормативна база и бюрокрация в тази сфера.

Абровски се оказа противник на инвестициите на веригите - опасявал се, че когато търговските вериги правят нови обекти, това всъщност удряло по джоба потребителите. Министърът сподели следното: "Представител на търговска верига каза: " ама, вижте, ние в България ще инвестираме 150 милиона евро". И аз казвам: "чудесно, вие ще инвестирате 150 милиона, ще си построите нови магазини, обаче дали няма да избият тези магазини през надценката, която българският гражданин плаща?" Според Абровски представителят на веригата бил казал, че "не се е замислил на тази тема". Явно министърът не схваща, че компаниите инвестират в нови обекти, когато са успешни и виждат възможност да увеличат оборотите си. А ограничаването на конкуренцията винаги води до по-високи цени.

Абровски каза още, че вървят големи проверки "във всеки магазин на една от четирите големи вериги". "Ние не гоним никого. Ние проверяваме и искаме да гарантираме на българския гражданин, че яде качествена, здрава храна, безопасна и искаме да видим как се получава това ценообразуване, че в Люксембург млякото да бъде по-евтино, отколкото в София".

Напук на контролната хиперактивност на държавните институции обаче цените в България безмилостно растат. По последни данни инфлацията на годишна база вече е на 6% - стойност, която е двойно по-висока от средната за еврозоната.