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Агроминистърът дава милион за 34 нови джипа и електромобила

Колите се поръчват за областните служби "Земеделие"

Днес, 06:15
Преди десетина години държавни горски предприятия се оборудваха с четири японски джипа - един "Тойота Тундра Крю" (2013 г.) и три "Тойота Секвоя" (2015 г.).
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Преди десетина години държавни горски предприятия се оборудваха с четири японски джипа - един "Тойота Тундра Крю" (2013 г.) и три "Тойота Секвоя" (2015 г.).

Макар че всички говорят за бюджетни проблеми и затягане на колани, държавните ведомства не показват особено желание да пестят. На 27 октомври Министерството на земеделието и храните обяви, че търси доставчици на 34 фабрично нови автомобила - 28 джипа и 6 електромобила. Те ще обслужват областните дирекции "Земеделие", се посочва в документацията на поръчката.

Прогнозната обща цена е над 1 млн. евро.

Поръчката е в две обособени позиции. Едната е за 28 броя автомобила с висока проходимост и задвижване 4х4, среден клас, за общо 700 000 евро без ДДС или 840 000 евро с ДДС. Другата, за 6 електрически коли, е с максимален бюджет 150 000 евро без ДДС, или 180 000 с ДДС. 

Оферти ще се приемат до 28 ноември. 

И при двете позиции средната цена на един автомобил излиза около 25 000 евро без ДДС. За толкова пари в момента може да се купят "Дачия Дъстър" 4x4, "Сузуки Витара" 4x4, "Сузуки S-Cros", пише сайтът Синор.бг. При електрическите автомобили в ценовия лимит се вместват модели като BYD Atto 2, "Ситроен C3 Aircross", "Рено 4 E-Tech" и др.

Подобна поръчка е имало и преди пет години, но в по-скромен мащаб, припомня "Синор", като цитира статия на "Медиапул". През 2020 г. агроминистерството решава да купи седем нови автомобила за областните земеделски дирекции в София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Монтана и Разград. Тогава "Венци Габрово" печели доставката на шест коли "Хюндай Тусон", а втора фирма доставя една "Дачия Дъстър" на варненската дирекция.

Въпросът е редно ли е агроминистерството да се обзавежда с нови автомобили точно когато бюджетът е в тежко състояние - със свръхдефицит, тоест налага се максимално пестене на средства и отказ от разходи, които не са абсолютно належащи.  

Трябва да отбележим, че тези обществени поръчки са направо скромни на фона на автооборудването на ловни и горски стопанства. През 2015 г., например, подопечното на МЗХ горско стопанство (Южноцентрално държавно предприятие) реши да купи луксозен джип за над 165 000 лв. без ДДС. В обявлението беше посочено, че автомобилът трябва да е бензинов, с обем на двигателя до 5900 куб. см и с мощност до 390 конски сили, да разполага с кожен салон с климатизирани седалки, монитори за задните места и паркинг сензори с камера за обратно виждане и да е е непременно с цвят черен металик. 

Луксозната (и скъпа) придобивка предизвика скандал. Появиха се различни обяснения за разточителството - според някои джипът мечта всъщност е бил на разположение на тогавашния премиер Бойко Борисов и се ползва от НСО. Според други джипът е бил необходим за развитие на ловен туризъм за милионери - например арабски шейхове.

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