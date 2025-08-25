Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Изяли сме 6000 тона псевдосирене от началото на годината

Производството на мляко расте, а на млечни продукти се свива, твърди агроминистерството

Днес, 06:07
Оказва се, че масово ядем "нестандартно" сирене.
БГНЕС
Оказва се, че масово ядем "нестандартно" сирене.

Министерството, което иска да регулира цени и надценки, призна, че не може да контролира дори качеството на храните, камо ли ценообразуването.  

Производството на истинско сирене намалява - за сметка на рзлични имитации, сочи справка на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), цитирана от Pariteni.bg.

Изяли сме почти 6000 тона фалшиво сирене през първата половина на 2025 г., показват данните на МЗХ, като най-големи количества са произведени през март – 1095 тона, и през юни – 1049 тона.  Още е рано да се каже дали ще бъде надминат резултатът от 2024 г., когато българите са си напазарували близо 13 хил. тона "краве", "овче" и прочее сирене, произведени с помощта на палмово олио. 

В същото време МЗХ се опитва да прокара законопроект, който да задължи супермаркетите поне 80% от млечните продукти на рафтовете им да са "Произведено в България". И не става ясно как държавата ще гарантира, че в тези 80% всички бг стоки - млякото, сирене и кашкавалът ще са качествени, а не евтини подобия.  

Всъщност напоследък по-тежък е проблемът с неистинските млечни изделия не в магазинната мрежа (там повечето вече поне се обозначават като "имитиращи"),  а  в заведенията - в ресторанти, баничарници, закусвални, а също и в столове и лавки в учебни заведения, твърди асоциацията "Активни потребители". 

Има и друга мода в хранителната индустрия - понеже и палмовото олио поскъпна, преработватели продават недозряло сирене, което е с повечко вода, някои добавят и разни нетипични за БДС съставки - сгъстители, влагозадържащи вещества. Формално това сирене не е имитиращ продукт и не се обозначана като такъв, само с дребен шрифт пише, че е с повишено водно съдържание. От "Активни потребители" обаче обясняват, че "мокрото",  сирене не е качествен продукт - не случайно във вековната рецепта за "бяло саламурено сирене" си има срок за зреене и няма "сгъстители".  

Редица проучвания на асоциацията, вкл. с лабораторни анализи, показват, че дори скъпи марки сирене се отклоняват от качеството и традиционния начин на производство. 

 

Долу-горе

А производството на истинско краве сирене в България неумолимо се свива - през януари - юни произведени 36 000 тона, което е повече от 320 тона по-малко спрямо година по-рано. Спад има и при сирената от овче, биволско и козе мляко.

На този фон като светлина в тунела изглежда новината, че расте добитото прясно мляко. Повече са и произведените пакетирани пресни млека - 46 070 тона при 30 000 т за шестте месеца на миналата година.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

сирене, имитиращи провдукти, МЗХ

Още новини по темата

Над 6000 тона сирене менте са произведени тази година у нас
17 Авг. 2024

Производството на имитиращи млечни продукти у нас силно расте
18 Юни 2024

Износът на българско сирене стига до Сингапур и Кот д`Ивоар
12 Юни 2024

Изяли сме 12 000 тона сирене с палмова мазнина
14 Яну. 2024

И саламуреното ни сирене вече е със защитено от ЕК наименование

31 Юли 2023

"Билла" свали от щандовете си сирене след сигнал, че е фалшиво
23 Ноем. 2022

Млечните продукти са с най-голям скок на цените сред храните
07 Ноем. 2022

Захарта и сиренето изпревариха олиото по поскъпване
11 Септ. 2022

Имитиращи храни заливат заведения и детски столове
02 Май 2022

Млекопреработватели: Лобистка наредба удря евтиното сирене

22 Авг. 2021

Пристигащите от Англия в ЕС не бива да внасят сандвич с месо и сирене
19 Дек. 2020

България иска сиренето и киселото мляко да получат защита в ЕС
11 Дек. 2020

Нова мода при ментетата: Сирене с над 70% вода в него
21 Авг. 2020

Затворени мандри произвеждат сирене и кашкавал
02 Март 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар