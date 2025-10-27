Грузинско мецосопрано и румънски баритон спечелиха "Опералия" в София

Приключилият тази вечер конкурс "Опералия" излъчи своите победители в изпълнената до краен предел зала "България", която дълго аплодира изпълненията на всеки един от финалистите, съобщи БТА. Основателят на конкурса Пласидо Доминго лично обяви и връчи статуетките.

Първата награда в размер на 30 000 долара е за грузинското мецосопрано Екатерина Буачидзе – при жените, която пя ария от "Пепеляшка" на Росини. При мъжете триумфира румънският баритон Михай Дамян, който се представи с ария от "Атила" на Верди.

Екатерина Буачидзе бе фаворит и в категория "Сарсуела", за което получи наградата "Пепита Ембил де Доминго", както и наградата на публиката. При мъжете любимец на публиката бе отново Михай Дамян. Той взе и голямата награда от Министерството на културата в размер на 20 000 лева, връчена от заместник-министъра на културата Георги Султанов. Втората специална награда на МК бе за италианския тенор Дейв Монако.

През септември Екатерина Буачидзе дебютира в двореца на изкуствата "Кралица София" във Валенсия, в ролята на Зибел във "Фауст". Наскоро тя се изяви в рецитал на оперния фестивал в Пералада. През миналия сезон изпълнява ролята на Пясъчния човек в "Хензел и Гретел", Лола в "Селска чест" и Кухарка в "Русалка" като член на оперното студио на Баварската държавна опера,. Дебютира в "Арена ди Верона" в ролята на Розина от "Севилският бръснар". Завършила е програмата за млади артисти на Римската опера. Изпълнява още ролите на Флора в "Травиата", Ческа в "Джани Скики" и Кейт Пинкертон в "Мадам Бътерфлай".

Михай Дамян е завършил през 2024 г. Националната музикална академия "Георге Дима". Поканен е да се присъедини към Румънската национална опера в Клуж, с роли като Белкоре в "Любовен еликсир", Фигаро в "Севилският бръснар", Графът в "Сватбата на Фигаро" и Марчело в "Бохеми". Изпълнявал е също ролята на Ескамилио в "Кармен" в Букурещ, и Доналд в "Били Бъд" на фестивала "Енеску". Освен това се е превъплъщавал в Мазето от "Дон Жуан" – в Римската опера, Гулиелмо от "Самодивите" на Пучини (в Концертхаус Берлин) и Джакомо от "Жана д’Арк" (Опера де Белас Артес в Мексико Сити).

Втора награда, подплатена с 20 000 долара, при жените е за Натали Люис – мецосопрано от САЩ, а при мъжете – за Гриша Мартиросян – баритон от Армения. Мартиросян получи и приза "Дон Пласидо Доминго" за най-добър мъжки вокал в категория "Сарсуела".

Трета награда (10 000 долара) е за Дейв Монако и за руското сопрано Самира Галимова.

Специалната награда на името на Биргит Нилсон (15 000 долара), която се присъжда на певци, изпълняващи арии на Рихард Щраус и Рихард Вагнер, е за Александър Грасауер – бас-баритон от Австрия, и за Натали Люис – при жените. Наградата CulturArte (10 000 долара от името на Гийермо и Бертита Мартинес) е за британския бас Уилям Томас. Поощрителна награда получиха Нейтън Боулс – тенор от САЩ, Бо Уанг – бас-баритон от Китай, и Джасмин Уайт – контраалт от САЩ.

Изпълненията в двете категории бяха в съпровод на Софийската филхармония. Диригент в оперния конкурс бе Найден Тодоров, а при сарсуелите палката бе в ръцете на Пласидо Доминго. В края на първата част от вечерта излязоха всичките 30 полуфиналисти, за да представят химна на "Опералия", който е текст и музика на Доминго.

"Цели 32 години организираме този конкурс. За мен беше много специално преживяване да бъда в този град София и в красивата зала "България", каза световноизвестният тенор преди церемонията по награждаването.

"Опералия" е конкурс за млади оперни гласове, основан от Доминго. Всяка година на него се явяват между 700 и 1000 кандидати от цял свят. Първото му българско издание бе организирано от Соня Йончева – лауреатка на "Опералия" през 2010 г. в "Ла Скала". Сред звездите, изгрели на небосклона на конкурса, са и Джойс ДиДонато, Роландо Вийязон, Хосе Кура, Ервин Шрот, Джоузеф Калея, Аида Гарифулина, Прити Йенде и др. Единственият друг българин, печелил "оперната олимпиада" до момента, е басът Орлин Анастасов (1999 г.).