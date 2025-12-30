Медия без
Фики и Михаела Филева са сред кандидатите да представят България на "Евровизия"

Общо 15 са приели поканата да се включат в подбора

Днес, 13:35
БНТ

15 са кандидатите, които са приели поканата на БНТ да участват в националната селекция за избор на изпълнител и песен, които ще представят България в международната фаза на конкурса „Евровизия“ през месец май 2026 г. във Виена. Това са: Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Михаела Филева, Молец, Роксана, Фики, DARA, Dara Ekimova, DIA, Elizabet, Innerglow, MONA, Preyah, VALL, Veniamin.

Те са сред най-излъчваните в радио- и телевизионния ни ефир през текущата календарна година, заели водещи позиции в класацията „БГ Топ 40“ на сдружение „ПРОФОН“ и са отбелязали съществено присъствие в стрийминг платформите Spotify, Apple Music и YouTube и ключови социални показатели, съобщават от БНТ. Подборът цели постигане на баланс между артисти с утвърдено присъствие в радио- и телевизионния ефир и артисти с творчески потенциал и постижения в дигиталните музикални платформи.

Националната селекция за „Евровизия 2026“ ще се проведе в три етапа – през януари и февруари 2026 г. – под формата на телевизионна музикална шоу-програма, която ще бъде излъчвана на живо в ефира на БНТ 1.

В първия етап, на 24 януари, всички петнадесет артисти ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар. Във втория етап от селекцията, на 31 януари, ще продължат седем артисти, които отново ще изпеят по една песен по избор от своя авторски репертоар, а един от тях ще бъде избран за победител. И в двата етапа, гласуването ще се реализира чрез комбиниран вот – на телевизионната аудитория и на професионално жури.

През 2026 г. във Виена „Евровизия“ ще отбележи своето 70-то издание. Двата полуфинала ще се проведат на 12 май и 14 май, а големият финал е на 16 май.

Ключови думи:

Евровизия 2026, българско участие на Евровизия

