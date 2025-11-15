Медия без
КАТ започва със зимните глоби за неподходящи гуми

В закона има записано изискване единствено за дълбочината на грайфера - 4 мм

Днес, 10:00
Законът позволява използването на всесезонни или дори летни гуми, ако отговарят на изискването за грайфера, но експертите силно препоръчват зимни гуми за по-добра безопасност в студено време.
Илияна Кирилова
От днес органите на КАТ имат право да налагат глоби на всички шофьори, които управляват автомобилите си с неподходящи за зимата гуми. От 15 ноември до 1 март всички моторни превозни средства трябва да са оборудвани или със зимни гуми, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм.

Законът за движение по пътищата (ЗДвП) позволява използването на всесезонни или дори летни гуми, ако отговарят на изискването за грайфера, но експертите силно препоръчват зимни гуми за по-добра безопасност в студено време. Традиционната акция "Зима" на МВР, която цели да повиши вниманието на водачите по отношение на подготовката на автомобилите за предстоящия зимен сезон, стартира още на 1 ноември. От днес служителите на КАТ ще са още по-наблюдателни по отношение изправността на автомобилите.

 

ЗАКОНЪТ

В България няма точно определен закон за зимните гуми и не е разписано, че обезателно шофьорите трябва да оборудват автомобилите си със зимни гуми. В ЗДвП е записано единствено, че: "Движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 mm през периода от 15 ноември до 1 март" (чл. 139, ал. 1, т. 4).

Затова и няма как полицията да глобява, ако колата не е оборудвана със зимни гуми. Може да бъде наложена глоба от 50 лв., ако автомобилът не е с подходящи гуми за зимата и дълбочината на грайфера не е според изискванията.

 

СЪВЕТИ

Задължение на водачите обаче е да подготвят автомобилите за движение при зимни условия - освен смяната на гумите, това изисква проверка на изправността на светлините, чистачките, антифриза, горивото при пътуване на далечни разстояния и необходимостта от наличие на вериги.

От отдел "Пътна полиция" са разработили съвети за безопасно пътуване през зимата:

- Проверете техническото състояние на автомобила - спирачна система, светлинни източници;

- В периода 15 ноември - 1 март е задължително гумите да са подходящи за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм;

- Подменете летните течности със зимни (антифриз, зимна течност за чистачки);

- Превключвайте навреме от дълги на къси светлини;

- Винаги пътувайте обезопасени - с колан (каска). Погрижете се и пътниците да са в безопасност;

- Предварително планирайте пътуването и подгответе автомобила за него (почистете стъклата и фаровете от скреж или сняг, проверете маслото, заредете достатъчно гориво, проверете състоянието на резервната гума и съдържанието на аптечката, поставете в багажника вериги за сняг, буксирно въже и други практични вещи). При подреждане на багажника поставете най-важните вещи на достъпно място;

- Не шофирайте след употреба на алкохол. Управлението на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества е престъпление;

- Съобразявайте поведението си като водач при дъжд, снеговалеж, мъгла, поледица, аквапланинги и др.;

- Спазвайте въведените ограничения – на скоростта, на движение в определена посока и на определени категории пътни превозни средства;

- При попадане в рискова ситуация или при нужда от оказване на помощ първо позвънете на телефона за спешни повиквания 112. 

