КАТ започва със зимните глоби за неподходящи гуми

Илияна Кирилова Законът позволява използването на всесезонни или дори летни гуми, ако отговарят на изискването за грайфера, но експертите силно препоръчват зимни гуми за по-добра безопасност в студено време.

От днес органите на КАТ имат право да налагат глоби на всички шофьори, които управляват автомобилите си с неподходящи за зимата гуми. От 15 ноември до 1 март всички моторни превозни средства трябва да са оборудвани или със зимни гуми, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм.

Законът за движение по пътищата (ЗДвП) позволява използването на всесезонни или дори летни гуми, ако отговарят на изискването за грайфера, но експертите силно препоръчват зимни гуми за по-добра безопасност в студено време. Традиционната акция "Зима" на МВР, която цели да повиши вниманието на водачите по отношение на подготовката на автомобилите за предстоящия зимен сезон, стартира още на 1 ноември. От днес служителите на КАТ ще са още по-наблюдателни по отношение изправността на автомобилите.

ЗАКОНЪТ

В България няма точно определен закон за зимните гуми и не е разписано, че обезателно шофьорите трябва да оборудват автомобилите си със зимни гуми. В ЗДвП е записано единствено, че: "Движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 mm през периода от 15 ноември до 1 март" (чл. 139, ал. 1, т. 4).

Затова и няма как полицията да глобява, ако колата не е оборудвана със зимни гуми. Може да бъде наложена глоба от 50 лв., ако автомобилът не е с подходящи гуми за зимата и дълбочината на грайфера не е според изискванията.

СЪВЕТИ

Задължение на водачите обаче е да подготвят автомобилите за движение при зимни условия - освен смяната на гумите, това изисква проверка на изправността на светлините, чистачките, антифриза, горивото при пътуване на далечни разстояния и необходимостта от наличие на вериги.

От отдел "Пътна полиция" са разработили съвети за безопасно пътуване през зимата:

- Проверете техническото състояние на автомобила - спирачна система, светлинни източници;

- В периода 15 ноември - 1 март е задължително гумите да са подходящи за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм;

- Подменете летните течности със зимни (антифриз, зимна течност за чистачки);

- Превключвайте навреме от дълги на къси светлини;

- Винаги пътувайте обезопасени - с колан (каска). Погрижете се и пътниците да са в безопасност;

- Предварително планирайте пътуването и подгответе автомобила за него (почистете стъклата и фаровете от скреж или сняг, проверете маслото, заредете достатъчно гориво, проверете състоянието на резервната гума и съдържанието на аптечката, поставете в багажника вериги за сняг, буксирно въже и други практични вещи). При подреждане на багажника поставете най-важните вещи на достъпно място;

- Не шофирайте след употреба на алкохол. Управлението на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества е престъпление;

- Съобразявайте поведението си като водач при дъжд, снеговалеж, мъгла, поледица, аквапланинги и др.;

- Спазвайте въведените ограничения – на скоростта, на движение в определена посока и на определени категории пътни превозни средства;

- При попадане в рискова ситуация или при нужда от оказване на помощ първо позвънете на телефона за спешни повиквания 112.