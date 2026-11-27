Бившият водещ от БНР, а сега евродепутат от "Възраждане" Петър Георгиев (известен като Волгин) е окончателно осъден с решение на Върховния касационен съд заради хвалебствията му за т. нар. Народен съд. За решението съобщи "Клуб Z", който първи писа за делото, заведено от 102-годишната Ценка Горанова дело. През 1944 г. тя остава вдовица с малки деца, след като откарват мъжа ѝ без съд и присъда и никой повече никога не го вижда. Горанова почина през март 2025 г., без да дочака финалния съдебен акт, но синът ѝ Емил Иванов довършва делото от нейно име.

Присъденото обезщетение обаче е в такъв размер, че макар и да губи делото, се обогатява финансово с присъдените разноски, установи проверка на "Сега" в съдебния акт.

Първите две инстанции отхвърлиха предявения от жената иск срещу Волгин за сумата от 5001 лв. за неимуществени вреди от публикуваното на 1 февруари 2023 г. във фейсбук негово изказване: "Достатъчно е да погледнеш само десетина минути някой нахален и неумен богаташ като Хампарцумян, за да разбереш защо е трябвало да има Народен съд".

Втората инстация призна, че Волгин е допуснал нарушение, но прие, че "не били наведени твърдения, нито били събрани доказателства ищцата или неин близък да е бил осъден от Народния съд, тъй като изложените в исковата молба твърдения били, че ищцата е жертва на комунистическия режим, но не и на Народния съд..."

Иначе казано - макар комунистическият режим и Народният съд да са обявени за престъпни, на жената не се дължи обезщетение именно защото мъжът й е изчезнал без съд и присъда.

"Съдът се ограничил до проверка на обстоятелството дали страната е пострадала от дейността на Народния съд, без да съобрази изложените в исковата молба твърдения, че той е еманация на установения в страната комунистически режим, от който увредената и нейното семейство били лично засегнати", пишат сега върховните съдии Драгомир Драгнев (председател на състава), Мария Христова (докладчик) и Невин Шакирова.

"Публични изказвания за дадена социална група могат да бъдат противоправни - засягащи личността,... когато съдържат обидни генерализации, които атакуват човешкото достойнство, въздействат върху чувството за идентичност на групата, като цяло и на самоуважението на нейните отделни членове до степен, която оказва влияние върху техния "личен живот", пишат те.

С определение от 11 юли 1946 г. на Ломския областен съд, Георги Иванов Горанов, съпруг на Ценка Горанова, е обявен за безследно изчезнал от село Сталийска махала, Ломско, с дата на предполагаемата смърт 06.09.1944 г.

С постановлението била прекратена и земеделската пенсия за старост на Борис Горанов (баща на ищцата Ценка Горанова), тъй като същият бил "кулак" и не отговарял на условията, даващи право на членовете на ТКЗС да получават пенсия.

Съгласно от Комисията по досиетата спрямо Емил Георгиев Иванов (син на ищцата Горанова) са били извършвани действия и събирани материали от органите на ДС.

Това изрежда ВКС.

И обяснява, че изразяването на мнение по въпроси от обществен интерес има право на силна защита, при условие че не преминава границата и не се превръща в призив за насилие, омраза, нетърпимост или уязвяване на определени лица или социални групи.

Изрично се посочва фактът, че датата на публикацията на Волгин - 1 февруари, още от 2011 г. е обявена за ден на почит към жертвите на комунистическия режим.

"От значение за извършваната преценката е и личността на автора на изявлението, доколкото неговата известност и популярност придават авторитет и отзвук на изразеното. В този смисъл, журналистите, призвани да отразяват събитията в обществото, да бъдат безпристрастен наблюдател, да свързват и обединяват, имат право и свобода да изразяват личното си мнение по начин, който не уязвява и не засяга отделни членове на обществото или социални групи.

Предвид тяхната разпознаваемост, авторитет и тежест на изказаните мнения и отразените събития, достигащи до несъмнено по-широк кръг потребители в сравнение с частноправните субекти с ограничена известност и представителност, журналистите имат задължение да спазват по-висок стандарт и премереност на изказа и обективност", казва още съдът

В своето окончателно решение ВКС приема, че Горанова несъмнено е част от групата на лицата, пострадали от режима, а изявлението на ответника Петър Георгиев (Волгин), е противоправно - то "нарушава баланса между свободата на изразяване и правото на личен живот на лицата пострадали от комунистическия режим в страната и като такова не се ползва от засилената защита, с която обикновено се ползва изразяването на мнение по въпроси от обществен интерес."

В крайна сметка на жената са присъдени 511,29 евро (1000 лв.), ведно със законната лихва от 01.02.2023 г. - 250 евро към днешна дата. Волгин трябва да плати и 60 евро разноски поделото, както и 524 евро за адвоката на ищцата. Емил Иванов обаче също е осъден да плати на Волгин 1790 евро заради направените по делото разноски, съразмерно отхвърлената част от иска. Т.е. накрая излиза, че Волгин губи делото, но печели пари.

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

Председателят на състава съдия Драгнев подписва решението с особено мнение. Според него мнозинството е направило "недопустим разширен и необоснован анализ, за да достигне до извода за противоправния характер на изявлението на ответника. Разширява контекста на това изявление, като го представя като цялостно одобрение на комунистическия режим, представя ищцата като част от социална общност, която е засегната от изявлението и осъжда ответника, без да са налице предпоставките" по закон.

И ОЩЕ ЕДНО ДЕЛО

През август 2025 г. бившият радиоводещ от БНР спечели на първа инстанция и колективното дело, заведено заради негови изказвания от близки на убити и пострадали от комунистическия режим и Народния съд.

На 27 април Софийският апелативен съд е потвърди това решение. Делото вече е във ВКС и е обявено за решаване.