Зам.-кмет на София: Ситуацията с боклука изглежда под контрол

Ситуацията в "Люлин" и "Красно село" - двата столични района, засегнати от кризата с боклука, изглежда под контрол. Това заяви Надежда Бобчева, зам.-кметът на София по екологията, в интервю пред Нова ТВ.

Към настоящия момент общината събира нужната техника за сметоизвозване. Според Бобчева са необходими около 10 камиона. В момента са налични девет, част от които са ползвани безвъзмездно благодарение на помощта на други общини. Подадени са 31 заявления за шофьори, което ще обезпечи сметоизвозващите камиони с необходимите хора. Следващата седмица, когато се окомплектова с нужната техника и работници, екипът на кмета Васил Терзиев очаква нещата да се върнат към нормалния си ритъм.

Част от дейностите по събирането и извозването на боклука вероятно ще бъдат възложени на турската фирма, чиито камиони бяха подпалени. Одобрен е заем за общинското дружество "Софекострой" за 9 млн. лв., с което да закупи техника и да се включи в работата. Помощ от държавата, каквато беше предложена на кмета по-рано тази седмица от премиера Росен Желязков, засега няма да бъде необходима.

Що се отнася до отговорността за кризата, Бобчева напомни, че досега почистването се е извършвало на цена от 144 лв. за тон боклук, а офертата, която общината е получила, е била за 422 лв. за тон, тоест, почти три повече. Тя поиска от държавата отговори за това кой е запалил камионите на турската фирма, както и защо е отнет лицензът на друга турска фирма с намерение да кандидатства за събиране и извозване на боклука на София.

Политическият спор

Общинският съветник от ДБ Симеон Ставрев също увери пред БНТ, че ситуацията ще се нормализира. Той заяви, че фирмите, събиращи боклука, се опитват да "изнудват града". Той напомни за запалените камиони и отнетия лиценз на турските фирми и обвини Агенцията за обществените поръчки, че е забавила с 3 месеца обявяването на провалената вече обществена поръчка за сметосъбирането. Ставрев заговори и за саботаж - показа снимки на разбити контейнери с дрехи, изхвърляни едрогабаритни отпадъци, разкъсани чували, отговорността за което отдаде на "хора с якета по 500 лв.".

Също пред БНТ Карлос Контрера - общински съветник от ВМРО, обвини ПП-ДБ, че подходът им с обявяването на една "мегапоръчка" за събиране на боклука повтаря досегашния модел в столицата, при който над 90 процента от почистването се извършва от външни фирми. Според него общината се е забавила твърде много с обявяването на обществената поръчка и не е направила нищо, за да укрепи капацитета на "Софекострой". Контрера дори допусна, че кризата е "моделирана и планирана", за да се оправдае предстоящо повишаване на такса "смет".