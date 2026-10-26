Йотова води с 5% при 7.37% обработени протоколи

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Подкрепената от "Прогресивна България" двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев заема челното място в изборната надпревара с 35.504% (33 770 гласа) при 7.37% обработени секционни протоколи. Това показват данните на сайта на ЦИК.

Втори са Андрей Гюров и Георги Кандев, зад които стоят ПП и ДБ, с 30.289% (28 809 гласа).

Далеч зад тях остават кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 13.519% (12 859 гласа)

Още три кандидат-президентски листи взимат повече от един процент: Радостин Василев и Красимир Манов с 4.115% (3914 гласа); Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 4.006% (3810 гласа); Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2.398% (2281 гласа).

Резултатите се обновяват.