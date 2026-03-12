ВСС отпусна по 2832 евро на всеки магистрат за облекло

Висшият съдебен съвет (ВСС) отпусна пари за облекло на магистратите и служителите. За съдиите, прокурорите и следователите сумата е 2832 евро, а за служителите – 2414 евро, съобщава "Лекс".

Според Закона за съдебната власт (ЗСВ) на магистратите се изплащат всяка година средства за тога или облекло в размер две средномесечни заплати на заетите лица в бюджетната сфера.

Пак в този закон пък се казва, че на служителите се изплащат всяка година сума за облекло в размер до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера.

Председателят на бюджетната комисия Стефан Петров заяви, че след приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г. и съответно на съдебния бюджет, както и при наличието на финансови възможности, служителите ще получат разликата до максималния размер на парите за облекло. Т.е. ако има пари в бюджета, те ще получат още 418 евро.

Само преди месец Висшият съдебен съвет (ВСС) увеличи заплатите на магистратите и на служителите в системата с 5%, считано от 1 януари 2026 г. Актуализацията на възнагражденията се разминава с предвидената от ВСС в проекта на бюджет за тази година от 18 на сто, защото не е приет бюджетът за 2026 г.

В удължителния закон се казва, че достигнатите размери на основните месечни заплати към 31 декември 2025 г. в бюджетните организации не могат да бъдат намалявани или увеличавани в рамките на заеманата длъжност с изключение на заетите на минимална работна заплата и еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация за всички останали.

На 21 януари т.г. Министерският съвет прие решение, според което годишната инфлация е 5 на сто съгласно индекса на потребителските цени по данни на Националния статистически институт. Това е и причината ръстът на заплатите на магистратите и служителите да е именно с толкова.

С увеличението основните възнаграждения на върховно ниво станаха 4874 евро (досега 9079 лв.). Магистратите на апелативно ниво получават 4032 евро (сега 7511 лв.). Съдиите и прокурорите на окръжно ниво в столицата вземат 3606 евро (6716 лв.), а възнаграждението на колегите им от останалите окръжни съдилища и прокуратури станаха 3334 евро (6210 лв.).

Заплатите на магистратите от Софийския районен съд и от Софийската районна прокуратура са 2928 евро (5454 лв.), а на колегите им от страната - 2630 евро (4899 лв.).

Възнагражденията на младшите магистрати също бяха увеличени и те вече получават 2450 евро (досега 4564 лв.).