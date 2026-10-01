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Всеки четвърти жител на България е на 65+

Днес, 09:00
БГНЕС

За 40 години възрастното население на страната се е увеличило с над половин милион души. През 1985 г. хората на 65 и повече години са били 1 028 342 души, или 11,5% от населението. През 2025 г. броят им вече е 1 557 851 души, или 24,3% от населението. Тези данни публикува Националният статистически институт по повод Международния ден на възрастните хора. 

Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (31,6%), Смолян (31,1%) и Габрово (30,8%). Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 19,2% и Варна – 21,7%.

Към края на 2025 г. столетниците са 501, като мъжете са 133, а жените – 368. Делът на столетниците също се увеличава през последните 40 години – от 63 на 78 на 1 милион души от населението.

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Ключови думи:

демография, население

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