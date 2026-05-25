Военна техника ще се придвижва
из страната заради учение на НАТО

Днес, 10:43
Учебен военен полигон "Корен"
EPA/BGNES
Учебен военен полигон "Корен"

Предстои придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътната мрежа в периода от 26 май до 13 юни 2026 г.  заради участието на Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция, както и на Многонационалната бойна група на НАТО, в предстоящото тактическо учение с бойни стрелби „Ответен удар 26“ („STRIKE BACK 26“), което ще се проведе на Учебен полигон „Корен“ край Хасково, съобщиха от Министерството на отбраната.

Формированията от ротационния контингент на Сухопътните войски на САЩ и Многонационалната бойна група на НАТО в България ще се придвижват от Учебен полигон „Ново село“ до Учебен полигон „Корен“ на 31 май и 1 юни.

Представителите на въоръжените сили на Турция и Румъния ще се придвижат от граничните пунктове до Учебен полигон „Корен“ на 1 юни.

Колоните с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от представители на Служба „Военна полиция“.

БТА припомня, че на 23 и 24 май военнослужещи и военна техника от Въоръжените сили на Република Турция преминаха транзитно през територията на страната след участие в съвместно учение на НАТО и Република Сърбия. От 25 до 27 май по републиканската пътна инфраструктура ще преминат личен състав и техника от Въоръжените сили на САЩ.

Ключови думи:

Ответен удар 26, военно учение

