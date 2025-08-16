Трети пожар лумна в Пирин след 23 дни гасене

Три пожара бушуват в Пирин над село Илинденци на 23-тия ден от гасенето. До вчера огнищата бяха две, но тази нощ заради силния вятър се възобнови трето - край мраморните кариери. На новото място е прокопана полоса, засега положението е овладяно. "Гаси се основно на ръка. Където е възможно, използваме и вода от пожарните автомобили", каза пред БНР директорът на Държавното горско стопанство "Струмяни" Иван Ризов. Участват над 100 души - пожарникари, горски служители, военни, доброволци.

Борбата с огнената стихия тече с променлив успех в различните части на страната. Вятърът на много места прави ситуацията рискова. Пожарът край гълъбовското село Обручище е локализиран и овладян, но бедственото положение остава, както и наблюдението. Подобно е положението и в Разбойна, община Руен. В сливенското село Селиминово за вчерашния инцидент, при който изгоряха и постройки, се подозират деца, играли си с огън.

Междувременно стана ясно, че жп линията край Симеоновград, където вчера горяха влакови цистерни, ще бъде ремонтирана до вторник. Липсват около 100 метра релсов път, изгоряла е и контактната мрежа. Два екипа пожарникари продължават да охраняват местопроизшествието.