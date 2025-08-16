Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Трети пожар лумна в Пирин след 23 дни гасене

Борбата с огнената стихия тече с променлив успех в различните части на страната

Днес, 13:29
Ситуацията на линията край Симеоновград след пожара.
БГНЕС
Ситуацията на линията край Симеоновград след пожара.

Три пожара бушуват в Пирин над село Илинденци на 23-тия ден от гасенето. До вчера огнищата бяха две, но тази нощ заради силния вятър се възобнови трето - край мраморните кариери. На новото място е прокопана полоса, засега положението е овладяно. "Гаси се основно на ръка. Където е възможно, използваме и вода от пожарните автомобили", каза пред БНР директорът на Държавното горско стопанство "Струмяни" Иван Ризов. Участват над 100 души - пожарникари, горски служители, военни, доброволци.

Борбата с огнената стихия тече с променлив успех в различните части на страната. Вятърът на много места прави ситуацията рискова. Пожарът край гълъбовското село Обручище е локализиран и овладян, но бедственото положение остава, както и наблюдението. Подобно е положението и в Разбойна, община Руен. В сливенското село Селиминово за вчерашния инцидент, при който изгоряха и постройки, се подозират деца, играли си с огън. 

Междувременно стана ясно, че жп линията  край Симеоновград, където вчера горяха влакови цистерни, ще бъде ремонтирана до вторник. Липсват около 100 метра релсов път, изгоряла е и контактната мрежа. Два екипа пожарникари продължават да охраняват местопроизшествието.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пожари, пожар, Илинденци, Пирин, Симеоновград

Още новини по темата

България е в Топ 5 по щети от горски пожари в ЕС
14 Авг. 2025

Закупена за милиони система срещу пожари за "Спартан" не се използва
13 Авг. 2025

Над 100 умишлени палежа преброи вътрешният министър
12 Авг. 2025

Евакуираха жители на села край Сунгурларе
11 Авг. 2025

16-годишно момче три дни носи храна и вода на пожарникарите
11 Авг. 2025

Огромен пожар застрашава резервата около вулкана Везувий
10 Авг. 2025

10 000 декара горят край Сунгурларе
10 Авг. 2025

Евакуираха 40 възрастни хора заради голям пожар край Сунгурларе
09 Авг. 2025

Битката не е срещу пожарите, а за власт и един милиард

09 Авг. 2025

МЗ ще дава до €400 000 на собственици на гори срещу пожарите
08 Авг. 2025

Заваля дъжд и магистрала "Марица" е отворена
06 Авг. 2025

Областният на Хасково задейства BG-Alert
05 Авг. 2025

Пожар в румънски оръжеен завод напомни диверсиите на ГРУ в България
04 Авг. 2025

Подпалвач рецидивист е арестуван за опустошителния пожар в Боаза
04 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар