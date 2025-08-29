Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Съд прие, че закриването на спецправосъдието стресирало магистратите

Това е част от мотивите за отмяна на наложено наказание на магистрат

Днес, 06:36
Спецправосъдието беше закрито с аргумента, че е бухалка за политически поръчки.
Илияна Кирилова
Спецправосъдието беше закрито с аргумента, че е бухалка за политически поръчки.

Закриването на специализираните съдилища предизвика значителен обществен отзвук като същевременно е възникнала несигурност за професионалното бъдеще на магистратите, работещи там. Възможно е това да е оказало негативно влияние върху психическото им благосъстояние и да е повлияло негативно върху спазването на сроковете за постановяване на актове. Това са част от мотивите на Административен съд София-град (АССГ), който отменя дисциплинарната мярка "обръщане на внимание", наложена от бившия председател на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов на съдия Мариета Неделчева заради забавени мотиви по три дела. За случая разказва "Лекс".

За да отмени наказанието АССГ отчита още фактическата и правна сложност на производствата, както и натовареността на съдийката - не само по делата, които е разглеждала, но и други служебни ангажименти, които е имала като национално лице за контакт в Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и звено за контакт в Европейската съдебна мрежа. Решението на АССГ влезе в сила преди дни, след като председателят на СГС Руси Алексиев оттегли подадената по-рано от него касационна жалба.

Мариета Неделчева беше част от състава на Специализирания наказателен съд (СНС). След закриването му, тя беше преназначена в Окръжен съд-София и за всяко дело, което е останало висящо в спецсъда, тя е била командирована в СГС за довършването му.

Точно за забавени мотиви по дела на спецсъда Неделчева е проверена и наказана.

В решението на АССГ се посочва, че като се налага "обръщане на внимание", трябва да се имат предвид не само статистически данни за срочността, а да се преценят  и другите причини за забавянето на делото, натовареността на съдията, цялостната организация на работата му и професионалното му поведение.

За година и десет месеца в окръжния съд на Мариета Неделчева са разпределени 166 дела. Забавените дела били сложни и с множество обвиняеми, множество експертизи, множество процесуални действия, голям обем от доказателства и т.н.

Със закриването на спецправосъдието през 2022 г. всички съдии, прокурори и следователи бяха преназначени и никога не е стоял въпросът някой от тях да остане без работа.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спецправосъдие

Още новини по темата

На финала си спецсъдът получи 100 000 лв. за ремонт
29 Апр. 2022

ПП се оплака от „съпротива и саботажи на всяка крачка”
13 Апр. 2022

Мутрофанова до Владивосток: Гешев не е расист, не стреляйте!
12 Апр. 2022

Спецсъдия: И да ни закриете, мафията ще ни приеме с радост
12 Апр. 2022

Само ГЕРБ и ДПС се застъпиха за спецправосъдието
23 Март 2022

Гешев се ожали на ЕК колко е онеправдан
11 Март 2022

Демерджиев поиска ВСС да уволни Гешев
09 Дек. 2021

Депутатите се изпокараха за закриването на спецсъдилищата
10 Септ. 2021

ДПС, ГЕРБ и БСП блокираха закриването на спецправосъдието
03 Септ. 2021

Янаки Стоилов предлага реформа в спецправосъдието
23 Юли 2021

Спецпрокуратурата ще анализира сама има ли нужда от нея
19 Май 2021

Спецправосъдието тормози, а не правораздава
21 Яну. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар