Съд прие, че закриването на спецправосъдието стресирало магистратите

Закриването на специализираните съдилища предизвика значителен обществен отзвук като същевременно е възникнала несигурност за професионалното бъдеще на магистратите, работещи там. Възможно е това да е оказало негативно влияние върху психическото им благосъстояние и да е повлияло негативно върху спазването на сроковете за постановяване на актове. Това са част от мотивите на Административен съд София-град (АССГ), който отменя дисциплинарната мярка "обръщане на внимание", наложена от бившия председател на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов на съдия Мариета Неделчева заради забавени мотиви по три дела. За случая разказва "Лекс".

За да отмени наказанието АССГ отчита още фактическата и правна сложност на производствата, както и натовареността на съдийката - не само по делата, които е разглеждала, но и други служебни ангажименти, които е имала като национално лице за контакт в Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и звено за контакт в Европейската съдебна мрежа. Решението на АССГ влезе в сила преди дни, след като председателят на СГС Руси Алексиев оттегли подадената по-рано от него касационна жалба.

Мариета Неделчева беше част от състава на Специализирания наказателен съд (СНС). След закриването му, тя беше преназначена в Окръжен съд-София и за всяко дело, което е останало висящо в спецсъда, тя е била командирована в СГС за довършването му.

Точно за забавени мотиви по дела на спецсъда Неделчева е проверена и наказана.

В решението на АССГ се посочва, че като се налага "обръщане на внимание", трябва да се имат предвид не само статистически данни за срочността, а да се преценят и другите причини за забавянето на делото, натовареността на съдията, цялостната организация на работата му и професионалното му поведение.

За година и десет месеца в окръжния съд на Мариета Неделчева са разпределени 166 дела. Забавените дела били сложни и с множество обвиняеми, множество експертизи, множество процесуални действия, голям обем от доказателства и т.н.

Със закриването на спецправосъдието през 2022 г. всички съдии, прокурори и следователи бяха преназначени и никога не е стоял въпросът някой от тях да остане без работа.