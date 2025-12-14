Столична община пуска ремонтиран ключовия бул."Рожен"

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

В понеделник, 15 декември се отваря за движение новоизграденият участък от бул. "Рожен", съобщиха от пресцентъра на Столична община.

От 04:30 часа на 15.12.2025 г. се въвежда постоянна организация на движение на градския транспорт във връзка с пускането на движението по новоизградения участък от бул. “Рожен“.

Автобусна линия № 26:

в посока кв. „Гниляне“: от ж.к. „Обеля 1“ по съществуващия маршрут до спирка с код 1634 Хюндай България, по новоизграденото пътно трасе на бул. „Рожен“, наляво по ул. „Кирил Благоев“, надясно по бул. „Рожен“ (старо платно), надясно по ул. „Джерман“ наляво към бул. „Рожен“ в направление Автомагистрала Европа (Северна скоростна тангента) през пътния възел под Автомагистрала Европа (Северна скоростна тангента) и по маршрута си до кв. „Гниляне“;

в посока ж.к. „Обеля 1“: от кв. „Гниляне“ по съществуващия маршрут до Автомагистрала Европа (Северна скоростна тангента) - бул. „Рожен“ (старо платно), направо по бул. „Рожен“ (старо платно), наляво по ул. „Петър Панайотов“ и по маршрута си до ж.к. „Обеля 1“.

Автобусна линия № 27:

в посока с. Кътина: от метростанция „Кн. Мария Луиза“ по маршрута си до спирка с код 1634 Хюндай България, надясно по новоизграденото пътно трасе на бул. „Рожен“, по ул. „Кирил Благоев“, по бул. „Рожен“ (старо платно), надясно по ул. „Джерман“ наляво към бул. „Рожен“ в направление Автомагистрала Европа (Северна скоростна тангента) през пътния възел под Автомагистрала Европа (Северна скоростна тангента) и по маршрута си до с. Кътина;

в посока метростанция „Кн. Мария Луиза“: от с. Кътина по съществуващия маршрут до Автомагистрала Европа (Северна скоростна тангента) - бул. „Рожен“ (старо платно), направо по бул. „Рожен“, наляво по ул. „Петър Панайотов“ и по маршрута си до метростанция „Кн. Мария Луиза“.

Автобусна линия № 29:

в посока с. Балша: от центъра кв. Илиянци /начална и крайна спирка/, по ул. „Кирил Благоев“, наляво по бул. Рожен /ново платно/ в направление Северна скоростна тангента /през пътния възел под Северна скоростна тангента и по маршрута си и по маршрута си до с. Балша;

в посока центъра кв. Илиянци: от с. Балша по маршрута си до Северна скоростна тангента през пътния възел под Автомагистрала Европа/Северна скоростна тангента/, наляво през новоизграденото локално пътно платно на бул. Рожен, надясно по бул. „Рожен“, надясно по ул. „Джерман“, наляво по бул. „Рожен“ до центъра кв. „Илиянци“.

Трамвайна линия № 11:

в посока кв. „Илиянци“: от обръщателно колело в кв. „Княжево“ направо по бул. „Цар Борис III“, наляво бул. „Овча купел“, направо по бул. „Никола Мушанов“, надясно по бул. „Възкресение“, наляво по бул. „Константин Величков“, надясно по ул. „Скопие“, Триъгълника, надясно по бул. „Рожен“, надясно по ул. „Илиянско шосе“, направо по бул. „Рожен“ до новоизграденото обръщателно колело в кв. „Илиянци“;

в посока кв. „Княжево“: от новоизграденото обръщателно колело в кв. „Илиянци“ направо по бул. „Рожен“, направо по ул. „Илиянско шосе“, по бул. „Рожен“, Триъгълника, надясно по ул. „Скопие“, направо по бул. „Константин Величков“, надясно по бул. „Възкресение“, направо по бул. „Никола Мушанов“, направо по бул. „Овча купел“, надясно по бул. „Цар Борис III“ до обръщателно колело в кв. „Княжево“.

Трамвайна линия №12:

в посока кв. „Илиянци“: от пл. „Журналист“ направо по бул. „Христо Смирненски“, наляво по ул. „Граф Игнатиев“, наляво по ул. „Алабин“, надясно по бул. „Витоша“, направо по бул. „Княгиня Мария Луиза“, през Централна гара , през надлез „Надежда“, Триъгълника, надясно по бул. “Рожен“, надясно по ул. „Илиянско шосе“, направо по бул. „Рожен“ до новоизграденото обръщателно колело в кв. „Илиянци“;

в посока пл. „Журналист“: от новоизграденото обръщателно колело в кв. „Илиянци“ направо по бул. „Рожен“, направо по ул. „Илиянско шосе“, наляво по бул. „Рожен“, Триъгълника, през надлез „Надежда“, Централна гара, надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“, направо по бул. „Витоша“, наляво по ул. „Алабин“, надясно по ул. „Граф Игнатиев“, надясно по бул. „Христо Смирненски“ до пл. Журналист“.

Автобусни линии №№ 83 и 108:

в посока Хюндай България: от Зоопарка и ж.к. „Люлин 5“ по действащите маршрути до кръстовището ул. „Ген. Никола Жеков“ – бул. „Рожен“, наляво по бул. „Рожен“, надясно по ул. „Петър Панайотов“ и надясно по ул. „Илиянско шосе“ по маршрутите съответно до Зоопарка и ж.к. „Люлин 5“.

Разкриват се следните нови спирки, съгласно одобрения проект за постоянна организация на движението:

За автобусни линии №№ 26 и 27:

2883 „УЛ. БАЛЧО НЕЙКОВ“

6783 „СТАДИОН ЛОКОМОТИВ“

За автобусна линия № 29:

2884 „ КВ. ИЛИЯНЦИ“

2885 „ЦЕНТЪРА КВ. ИЛИЯНЦИ“

2886 „УЛ. КИРИЛ БЛАГОЕВ“

За автобусни линии №№ 83 и 108:

6698 „БУЛ.РОЖЕН“

6699 „СТАДИОН ЛОКОМОТИВ“ – крайна само за автобусна линия № 83

6769 „СТАДИОН ЛОКОМОТИВ“ – крайна и начална за автобусна линия № 108

Закриват се следните спирки съгласно одобрения проект за постоянна организация на движението:

За автобусни линии №№ 83 и 108:

1637 „ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ“

За трамвайни линии №№ 11 и 12: