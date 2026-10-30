Ремонт затваря за 20 дни пътя София-Перник при Владая

Част от движението ще бъде отклонено през Владая. Препоръката е да се използва и автомагистрала "Струма".

От понеделник пътят София – Перник при Владая ще бъде затворен за ремонт, който ще продължи близо 20 дни, съобщиха от Областното пътно управление.

Част от движението ще бъде отклонено през Владая. Препоръката е да се използва и автомагистрала "Струма".

"Ще направим колектор, който да събира водата от целия наклон, за да няма вода по пътното платно и ще бъде подменена настилката за по-високо сцепление", разясни директорът на Областното пътно управление Румен Сачански.

Засега ремонтът ще е на 3 километра от общо 10-километров участък. Останалата част ще бъде ремонтирана през пролетта. Общата стойност на ремонта е 5 милиона евро.

Жителите на Владая са притеснени от затруднения трафик, още повече че в близост има училище, а мостът в селището e компрометиран. От СДВР уточниха, че през селото няма да минават ТИР-ове, а в района ще бъдат разположени допълнителни полицейски екипи.