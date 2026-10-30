Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ремонт затваря за 20 дни пътя София-Перник при Владая

Днес, 15:56
Част от движението ще бъде отклонено през Владая. Препоръката е да се използва и автомагистрала "Струма".
Част от движението ще бъде отклонено през Владая. Препоръката е да се използва и автомагистрала "Струма".

От понеделник пътят София – Перник при Владая ще бъде затворен за ремонт, който ще продължи близо 20 дни, съобщиха от Областното пътно управление.

Част от движението ще бъде отклонено през Владая. Препоръката е да се използва и автомагистрала "Струма".

"Ще направим колектор, който да събира водата от целия наклон, за да няма вода по пътното платно и ще бъде подменена настилката за по-високо сцепление", разясни директорът на Областното пътно управление Румен Сачански.

Засега ремонтът ще е на 3 километра от общо 10-километров участък. Останалата част ще бъде ремонтирана през пролетта. Общата стойност на ремонта е 5 милиона евро.

Жителите на Владая са притеснени от затруднения трафик, още повече че в близост има училище, а мостът в селището e компрометиран. От СДВР уточниха, че през селото няма да минават ТИР-ове, а в района ще бъдат разположени допълнителни полицейски екипи.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

Хаосът с €5.9 млрд. за пътища лъсна като на длан
09 Май 2026
Авария и ремонти затварят Дунав мост и част от магистрала "Струма"
12 Юни 2025
Общински пътни ремонти се оказват по-златни от тези на АПИ
02 Септ. 2024
Решение на КС отваря пътя строителни фирми да съдят държавата
28 Ноем. 2022
1,5 млрд. лв. са надписани за пътни ремонти
12 Септ. 2022
АПИ се разбърза с търговете за ремонта на 111 км шосета в Родопите
24 Авг. 2022
Пътните строители ще блокират утре 20 ключови шосета (карта)
26 Юли 2022
Пътните строители си искат неплатените пари до 30 юни
13 Юни 2022
Парламентът пусна парите за пътните ремонти
20 Апр. 2022
Регионалната комисия измести антикорупционната за парите на АПИ
19 Апр. 2022
Среднощно гласуване сцепи асфалта на коалицията
15 Апр. 2022
Довършването на 278 пътни ремонта мина през регионалната комисия на НС
05 Апр. 2022
След чистката на Комитова управата на АПИ остана с един човек
26 Юли 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Новият ВСС - подмяна или промяна
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Борисов и Пеевски удържаха първа победа над Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави