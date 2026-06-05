Расте броят на жертвите след катастрофата с автобус в София

Двама души загинаха, 12 са ранени при катастрофа между автобус 119 на градския транспорт и два леки автомобила на "Челопешко шосе" край София.

Автобусът е правил ляв завой, когато в него се врязват автомобил, обясни кметът на София Васил Терзиев. По информация на дежурния диспечер на градския транспорт в автобуса се е врязала лека кола, която се е състезавала с друг автомобил, съобщиха от ЦГМ. Полицията още не потвърждава тази версия, но според заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев леките коли са се движили със 150 км. в час и най-вероятно става дума точно за гонка. Не е ясно дали шофьорите са имали книжки. Според Кънев, двамата никога не са обучавани в шофьорски курсове в България. Според БНТ и двамата шофьори са с чешки шофьорски книжки. "В едната кола - „Ауди" е имало двама души и те спорят помежду си кой точно е управлявал автомобила. Пробите на дрегер са отрицателни", добави Кънев. Няма спирачен път, а единият от леките автомобили помита спирка на градския транспорт 25 метра по-надолу от мястото, където автобусът е бил ударен, съобщи още Ангел Кънев.

Единственият водач, който е спазил всички правила и е взел максимално мерки да няма катастрофа, е водачът на автобуса, каза още Кънев.

Произшествието се е случило около 19:37 часа, когато е подаден сигнал на тел. 112, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ. 10 спешни екипа са изпратени на място. Полицията съобщи, че е установила всички участници в произшествието - 14 души - трима шофьори и 11 пътници.

На място е починал млад мъж на 27 г., той е бил пътник в автобуса. По-късно от политравма в ИСУЛ е починал и 31-годишен мъж. Вероятно и двамата загинали са чужди граждани.

След катастрофата всички ранени са били транспортирани в болници. Те са с черепно-мозъчни травми, политравми и фрактури. Трима са настанени са в ИСУЛ, двама - във ВМА и трима в УМБАЛ „Света Анна“. Има ранен, който е настанен в "Пирогов". Двама от пострадалите - на възраст 33 и 32 години - са с черепно-мозъчни травми, двама - на 45 и на 40 години - са с множество наранявания. Още един ранен на 46 години е с два счупени крайника. Шофьорът на автобуса, мъж на 60 години, също хоспитализиран, той е без опасност за живота. Всички хоспитализирани до момента са мъже. Състоянието на двама от тях - също пътници от автобуса - се описва като "критично", съобщи на брифинг на мястото на инцидента старши инспектор Георги Митев от „Пътна полиция".

Пътят по ул. „Челопешко шосе" от разклона за „Казичене" до изхода на квартал „Челопечене" е затворен.