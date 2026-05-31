Рангел Бизюрев е окончателно осъден на 17 г. затвор за убийството в Цалапица

29 Май 2026
Рангел Бизюрев беше единствен подсъдим за убийството на 24-годишния Димитър Малинов в Цалапица. Младежът бе убит след скарване с Бизюрев в нощта на 20 юли 2023 г., а след това с помощта на близнаците Борислав и Валентин Динкови - заровен на друго място под строителни отпадъци. Снимката е от заседанието на окръжния съд.
Рангел Бизюрев е окончателно осъден на 17 години затвор за умишленото убийство на Димитър Малинов от Цалапица. Това следва от окончателното решение на Върховния касационен съд, с което се оставя в сила акта на апелативния съд в Пловдив.

БТА припомня, че през април миналата година Окръжният съд в Пловдив наложи наказание от 15 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на Бизюрев за убийството на Малинов. Втората инстанция измени наказанието на 17 години.

Близнаците Валентин и Борислав Динкови, които са помогнали да се зарови тялото на Димитър край селото, бяха осъдени на две инстанции. На 20 март миналата година Пловдивският окръжен съд увеличи присъдите на всеки от двамата. Борислав Динков е с наказание лишаване от свобода в размер на четири години и шест месеца, а Валентин Динков - четири години затвор. Присъдата им е окончателна.

Делото пред ВКС бе образувано по касационни жалби на подсъдимия Рангел Бизюрев и на частните обвинители и граждански ищци срещу решението пна апелативния съд. Върховните магистрати обаче отхвърлят аргументите на жалбоподателите.

Дания върна обвинения за убийството в Цалапица
Министерството на вътрешните работи разпространи видео от снощното пристигане, задържане и конвоиране на Рангел Бизюрев - заподозреният за убийството на Димитър Малинов в Цалапица, който беше върнат в България от Дания.
СЕГА
21 Март 2024

 

Ключови думи:

Рангел Бизюрев, Цалапица

