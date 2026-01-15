АПС не изключват напълно възможността за съставяне на правителство

Президентът Румен Радев ще връчи третия мандат за съставяне на правителство на АПС в петък в 10 ч. Това стана ясно от съобщение, разпространено от пресцентъра на президентството.

Оказва се, че хората на Ахмед Доган не изключват напълно възможността за съставяне на правителството, каквото изказване направиха в края на годината след падането на кабинета "Желязков". В кулоарите на парламента председателят на АПС Хайри Садъков каза, че решението как да се процедира с третия мандат ще бъде взето скоро на заседание. "Приемаме връчването на третия мандат на нашата група като чувствителна оценка на нашите последователни усилия за отстояване на принципите на демокрацията на държавността на институционалното единство и сила на държавата и това нещо видяхме, че е оценено, за което благодаря", каза Садъков. "Предстои, имайки предвид спецификата на третия мандат, заседание на парламентарната група и структурите, с които ще обсъдим и ще излезем с правилното решение за това, което престои", каза още той.

ГЕРБ и ПП-ДБ, които тази седмица получиха съответно първата и втората папка, върнаха мандатите неизпълнени.

Какво мислят партиите

Първи за решението на президента да даде третия мандат на АПС се изказа лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев. Той определи това като грешка, защото АПС нямат електорална тежест, а шансовете им да присъстват в следващия парламент клонят към нула. Според него останките на тази партия в парламента са нанесли непоправими щети на българската държава и АПС с нищо не се различава от хората на Пеевски. Василев припомни, че АПС са участвали в съставянето на правителството с ГЕРБ, ИТН и БСП, но също така изтъкна, че от гледна точка на най-безобиден субект за връчване на мандат, действието на Радев може би е оправдано.

Във Фейсбук лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов написа, че не е изненадан от решението на държавния глава. "Няма как да го даде втори път на ППДБ, с които работи за бъдеща коалиция след изборите, защото вече им даде мандат. Не може на БСП и ИТН, на които го даваше досега, защото са част от сегашното управление. Не може на ДПС, защото и те са част от управлението и ще се компрометира. Не може на Възраждане, защото ние сме единственият му идеологически противник. Меч и Величие дори не заслужава да ги коментираме", написа лидерът на националистите.