Двама от обвинените за пребития полицейски шеф излизат под домашен арест

Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест двама от четиримата младежи, обвинени по случая с пребития директор на ОДМВР Николай Кожухаров. Днес предстои произнасяне и за останалите двама, тъй като мерките им за неотклонение се гледат в различни дела. Делата бяха насрочени от 10 ч. през половин час, но още първото заседание се проточи няколко часа. Към момента има произнасяне за Жулиен Кязъмов и Кирил Гочев.

Първо бе пуснат Жулиен Кязъмов. Той е обвинен като съизвършител на побоя заедно с непълнолетния Станислав А. Останалите две момчета - Виктор Иванов и Кирил Гочев имат обвинения само за хулиганство в нощта на 4 септември. Заседанието за мярката на непълнолетния ще се гледа последно и ще се проведе при закрити врата.

Днес в съда се разбра, че по делото вече има показания на пострадалия Николай Кожухаров. Какво казва за хронологията на събитията той обаче, засега не е ясно. Ръководството на МВР настоява, че той е бил пребит в служебно качество и това е посегателство срещу държавата. А днес вътрешният министър Даниел Митов хареса пост във Фейсбук на депутата от ГЕРБ Любен Дилов-син, който си мечтае МВР да може пак "здраво да бие".

Според защитата на Кязъмов Кожухаров казва, че е бил ударен от друг човек. Адвокатите поискаха да знаят къде са записите от боди камерите, като обясниха, че няма докладни от четирите полицейски екипа, които са се отзовали на място, разказва bTV.

"Трима полицейски служители свидетелстват на базата на чуто от проведени беседи - присъствали са случайно в залата и говорят от името на задържаните. Как ви звучи това?", попита риторично адвокатът на Кязимов Станислав Иванов.

Пред съдебния състав е било заявено и че са назначени съдебно-медицински експертизи, но по тях все още няма резултат, разказаха пред "Сега" присъствали на заседанието.

Второто дело беше за мярката на Кирил Гочев. И за него прокурорът Димитър Лещаков пледира, че трябва да остане в ареста, както определи първата инстанция. Според обвинението от свидетелските показания ставало ясно, че Гочев е имал основна движеща роля за възникналия инцидент, бил е шофьор на автомобила и е уговарял останалите младежи да изградят еднаква версия, според която той не е шофирал опасно.

Адвокатът Георги Георгиев настоя за по-лека мярка за неотклонение, тъй като съседът на Николай Кожухаров - Георги Димитров, също участник в спречкването, е спрял автомобила и започнал да иска обяснение, излизайки на пътното платно, с което нарушил Закона за движение по пътищата, и е тръгнал да отваря вратата на автомобила, след което последвало стълкновението.

Днешното определение на апелативните магистрати ще е окончателно.

Очаквайте подробности.