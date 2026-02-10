Прокуратурата започва проверки на хора от властта по случая "Петрохан"

Булфото Вчера от прокуратурата прожектираха пред медиите избрани кадри, за които обясниха, че са от периметъра около хижата и на тях се виждат обитателите ѝ.

Софийската окръжна прокуратура ще отдели материали от делото за убийствата по случая "Петрохан", за да може градската прокуратура да започне проверка за евентуални нарушения на длъжностни лица "с оглед изясняване цялостната дейност на неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии", нейната регистрация и взаимодействието ѝ с държавни органи - министерства и други, както и твърдения за финансови дарения.

Това съобщи прокуратурата на сайта си във връзка с разследванията по двете дела за смъртта на петимата мъже и 15-годишния младеж в районите на хижа в Петрохан и под връх Околчица.

След аутопсиите на трите тела, открити в кемпера под Околчица в неделя - на собственика на хижата и идеолог на групата Ивайло Калушев, на Николай Златков и на 15-годишния Александър, разследващите установяват, че "вероятно се касае за извършени последователно две убийства и едно самоубийство".

Открити са три гилзи и три проектила, като данните сочат, че изстрелите са произведени с револвер "Колт". В кемпера е намерен и един пистолет "Глок". По данни на Главна дирекция "Национална полиция" оръжията са законно притежавани от Калушев, гласи още съобщението.

Чакат се резултатите от експертизите на откритите в кемпера четири мобилни телефона и лаптоп.

Прокуратурата съобщава още, че при огледите в хижата, които продължават и днес, "освен материали с религиозна насоченост е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики".

За първи път разследващите дават данни и за оръжията, регистрирани на името на жертвите.

На 1 ноември 2021 г. на името на Калушев е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица.

На името на Ивайло Иванов (той беше открит мъртъв край хижата заедно с Дечо Василев и Пламен Статев) МВР е издало разрешение за притежание на 16 огнестрелни оръжия, като всичко това се е случило на 23 август 2021 г.

На името на Николай Златков на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет.

ИЗСЛУШВАНЕ

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов внесе искане за свикване на съвместно закрито заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията за контрол над службите за сигурност във връзка със случая, съобщиха от партията.

Атанасов предлага на заседанието да бъдат изслушани главният секретар на МВР Мирослав Рашков и изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев, с оглед чувствителността на информацията и необходимостта от институционална яснота.

"Изслушването е необходимо предвид нарастващото обществено недоверие и задължението на Народното събрание да упражни ефективен парламентарен контрол при случаи с висок обществен и институционален залог", пише в искането.