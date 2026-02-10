Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Прокуратурата започва проверки на хора от властта по случая "Петрохан"

Един от убитите край хижата е имал разрешение от МВР за 16 огнестрелни оръжия

Днес, 15:10
Вчера от прокуратурата прожектираха пред медиите избрани кадри, за които обясниха, че са от периметъра около хижата и на тях се виждат обитателите ѝ.
Булфото
Вчера от прокуратурата прожектираха пред медиите избрани кадри, за които обясниха, че са от периметъра около хижата и на тях се виждат обитателите ѝ.

Софийската окръжна прокуратура ще отдели материали от делото за убийствата по случая "Петрохан", за да може градската прокуратура да започне проверка за евентуални нарушения на длъжностни лица "с оглед изясняване цялостната дейност на неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии", нейната регистрация и взаимодействието ѝ с държавни органи - министерства и други, както и твърдения за финансови дарения.

Това съобщи прокуратурата на сайта си във връзка с разследванията по двете дела за смъртта на петимата мъже и 15-годишния младеж в районите на хижа в Петрохан и под връх Околчица.

След аутопсиите на трите тела, открити в кемпера под Околчица в неделя - на собственика на хижата и идеолог на групата Ивайло Калушев, на Николай Златков и на 15-годишния Александър, разследващите установяват, че "вероятно се касае за извършени последователно две убийства и едно самоубийство". 

Открити са три гилзи и три проектила, като данните сочат, че изстрелите са произведени с револвер "Колт". В кемпера е намерен и един пистолет "Глок". По данни на Главна дирекция "Национална полиция" оръжията са законно притежавани от Калушев, гласи още съобщението.

Чакат се резултатите от експертизите на откритите в кемпера четири мобилни телефона и лаптоп.

Прокуратурата съобщава още, че при огледите в хижата, които продължават и днес, "освен материали с религиозна насоченост е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики".

За първи път разследващите дават данни и за оръжията, регистрирани на името на жертвите.

На 1 ноември 2021 г. на името на Калушев е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица.

На името на Ивайло Иванов (той беше открит мъртъв край хижата заедно с Дечо Василев и Пламен Статев) МВР е издало разрешение за притежание на 16 огнестрелни оръжия, като всичко това се е случило на 23 август 2021 г. 

На името на Николай Златков на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет.

ИЗСЛУШВАНЕ

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов внесе искане за свикване на съвместно закрито заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията за контрол над службите за сигурност във връзка със случая, съобщиха от партията.

Атанасов предлага на заседанието да бъдат изслушани главният секретар на МВР Мирослав Рашков и изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев, с оглед чувствителността на информацията и необходимостта от институционална яснота.

"Изслушването е необходимо предвид нарастващото обществено недоверие и задължението на Народното събрание да упражни ефективен парламентарен контрол при случаи с висок обществен и институционален залог", пише в искането.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Петрохан

Още новини по темата

След случая "Петрохан" тръгва проверка как се регистрират "национални агенции"
10 Февр. 2026

Прокуратурата е разследвала хижа "Петрохан", но е прекратила делото
09 Февр. 2026

ПП-ДБ искат ДАНС да разсекрети данни за рейнджърската "агенция"
09 Февр. 2026

Убийство и самоубийство са основните версии по случая "Петрохан"
09 Февр. 2026

Откриха мъртви и другите трима от Петрохан
08 Февр. 2026

Яни Макулев: Не, Иво Калушев не е убиец
07 Февр. 2026

Пожарът в хижата в Петрохан не е засегнал част от камерите
07 Февр. 2026

МВР е по следите на собственика на хижа "Петрохан"
06 Февр. 2026

Дете и младеж са в неизвестност заедно със собственика на хижа "Петрохан"
06 Февр. 2026

Митов нареди проверка на полицията заради убийствата на Петрохан
05 Февр. 2026

5 неудобни въпроса за мистерията в Петрохан
04 Февр. 2026

Сарафов определи случая "Петрохан" като по-фрапиращ от "Туин Пийкс"
04 Февр. 2026

Версиите за смъртта на тримата мъже край Петрохан - мафия, секта, Мексико, екология
03 Февр. 2026

Убитите в хижа "Петрохан" са били от паравоенна дружинка
03 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Зарков се изправя срещу инстинкта за власт на БСП
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?