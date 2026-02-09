Убийство и самоубийство са основните версии по случая "Петрохан"

След седмица спекулации, подхвърлени версии и нагнетяване на общественото напрежение по случая "Петрохан" прокуратурата най-сетне свика пресконференция по темата и дори прожектира няколко записа от хижата "Петрохан", с които да покаже как обитателите на хижата (първите три открити жертви) сами са запалили пожара в нея, а преди това са се сбогували един с друг, казвайки си, че за тях е било чест и ще се видят "по по-хубав начин". Същия ден с тях си вземат довиждане Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишният младеж, които бяха намерени мъртви близо до Околчица вчера.

За първи път разследващите назоваха и шестимата мъртви с имената им - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев са жертвите от хижа "Петрохан", а намерените под Околчица вчера са Ивайло Калушев, Николай Златков (22 г.) и 15-годишният Александър.

Официалната информация, изнесена днес не потвърди бомбастичните твърдения на Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор, за секта и педофилска мрежа.

По случая има образувани 2 дела - едно за Петрохан и едно за Околчица.

Зам.-апелативният прокурор Наталия Николова обясни, че е важно да спрат опитите за "спекулации и конспиративни теории". Основните версии и в двата случая са убийство и последващо самоубийство или самоубийство, стана ясно от нейните думите.

Сигналът за три трупа и оръжие около тях е подаден на 2 февруари на 112. Не стана ясно от кого. Районът веднага е отцепен. От хижата са иззети много доказателства, включително и литература с религиозна насоченост.

Окръжният прокурор на София Христина Лулчева обясни, че са назначени 18 експертизи - медицински, балистични, ДНК и т.н. Изследват се записи от видеонаблюдение, на мобилни телефони, на компютърни конфигурации. Има и пожаротехническа експертиза за пожара в хижата. От съда е поискано сваляне на банковата тайна на жертвите.

"Разпитани са и 15 свидетели, сред които малолетни и непълнолетни, близки и роднини на жертвите", посочи Лулчева.

Тя увери, че се разследват както убийствата, така и каква е била дейността на юридическите субекти на убитите.

Шефът на криминална полиция Ангел Папалезов пък прожектира няколко от записите от камерите, които са охранявали периметъра на хижата, и са оцелели при пожара.

В непосредствена близост до труповете в Петрохан са открити 2 пистолета и една пушка.

Точно от записите разследващите са установили, че освен тримата мъртви на мястото са били и Калушев, Златков и Александър, които тръгват предишния ден с кемпера, в който бяха открити вчера мъртви.

Първо беше пуснат част от запис от 1 февруари, 10:08 ч. На него се вижда цялата група, как си вземат довиждане. Малко след това Калушев и останалите двама се качват в кемпера и потеглят.

Следващият запис беше от 16 ч. на същия ден, в който останалите трима мъже коментират потеглянето. Субтитрите, сложени на записите от разследващите, гласят:

"Е, тръгваме ли?", "Няма да останат", "За мен беше чест.", "То и за мен беше чест", "Истинска чест", "Ще се видим по по-хубав начин", "Благодаря ви за всичко".

На третия запис, от 20:44 ч. се вижда как Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев опожаряват хижата, която са обитавали няколко години, обясни Папалезов.

Папалезов разказа още, че Калушев е имал и станция Старлинк в кемпера, която на 3 февруари е дала сигнал, но той обхващал много голям периметър.

Той уточни още, че се изследва дейността на сдружението ("Национална агенция за контрол на защитените територии"), като за атмосферата в него са разпитани десетки свидетели.

"Много близък роднина на едно от лицата (Папалезов не уточни, на кое, но вероятно става дума за някой от мъртвите), сподели с нас, че в последните месец-два е споделяло, че има страшна психическа нестабилност в сдружението и отчаяние от действителността, от отношението на държавните органи, спонсорите им. И не виждат смисъл от продължаване на дейността на тяхното сдружение", посочи началникът на криминална полиция. И допълни, че още тогава въпросното лице споделяло, че "смъртта е изход". "Никой не е смятал, че могат да направят чак такава постъпка", заключи той.В хижата по няколко часа на ден се практикували духовни практики, което било задължително за всички, според показанията и на непълнолетни и малолетни свидетели. Тази сюжетна нишка обаче тепърва ще се изследва.

Шефът на съдебната медицина в Александровска болница обясни, че вече са изготвени съдебно-медицинските експертизи за намерените край хижата. "Установява се огнестрелно нараняване на главата, чиято морфология на входната рана насочва към упор или много близко разстояние. Всички наранявания са в области, удобни за собствена ръка", каза лекарят.

Директорът на Националния институт по криминалистика Кремена Илиева обясни, че са намерени и иззети 4 гилзи - изстреляни от намерените 2 пистолета и 1 пушка до трите трупа. Върху оръжията се установява единствено и само ДНК на починалите лица, каза още тя. И уточни след въпрос от медиите, че гилзите са 4, тъй като едната жертва има 2 рани.

За намерените в кемпера под Околчица имаше по-малко подробности. Но и при тях водещите версии на разследващите са убийство, последващо самоубийство или самоубийство. Момчето и 22-годишният мъж са с наранявания в областта на главата. "Момчето е било клекнало и със сплетени пръсти на двете ръце. Така е намерено", каза още прокурорката. Аутопсията на Калушев още не е готова.

"Категорично - няма следи от борба, от травми, различни от изстрелните рани", подчерта тя. В кемпера са открити револвер и пистолет.

Шефът на националната полиция Захари Васков уточни, че всички намерени оръжия са били с разрешителни и на някого от жертвите. Трима от шестимата мъртви са имали разрешителни.

От думите на Папалезов се разбра още, че хората от сдружението са помагали са на гранична полиция, на горската стража, за бракониерство и незаконен добив. Той даде пример как миналата година с дрона си те са помогнали да се намери извършител на убийство. В хижата не е намерено нищо незаконно.