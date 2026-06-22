"Прогресивна България" свиква спорна среща за Витоша

"Прогресивна България" свиква днес среща на депутати и министри да обсъжда законодателни промени, свързани с Витоша. Още преди началото на разговорите събитието предизвика негативни коментари, тъй като на него е поканена само една природозащитна организация – "Бъдеще за Витоша", която далеч не е от най-активните и популярни по темата. Любопитно е, че от анонса на управляващите не личи на срещата да е поканена даже Столичната община.

"Последният път като правеха промени на закони специално за Витоша бе 2012 г. по поръчка на Цеко Минев. Обсъждане на законови промени на тъмно за Витоша ни е познато. Знаем и колко се плащаше за тази услуга. Знаем и как завършваше", написа Тома Белев от "Зелено движение" във "Фейсбук".

Не е известно в каква посока ще са законодателните промени, които готви ПБ. От години на Витоша има проблеми с неработещите лифтове, достъпа на коли до планината, инфраструктурата, неподдържаните пътеки и др., а ПБ рекламираше темата като приоритетна в предизборната си кампания в София. "Ще предложим промени, за да направим Витоша достъпна за всички: модернизация на лифтовете, ремонт на инфраструктурата, поддръжка на пътеките и реална грижа за природата", беше заявката на регионалния министър Иван Шишков. Всеки опит да се възстановят лифтовете обаче минава през искане за разчистване на нови просеки в планината, а това поражда протести.

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