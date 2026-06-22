Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Прогресивна България" свиква спорна среща за Витоша

На разговора не са поканени ключовите природозащитни организации

Днес, 08:44
Сега

"Прогресивна България" свиква днес среща на депутати и министри да обсъжда законодателни промени, свързани с Витоша. Още преди началото на разговорите събитието предизвика негативни коментари, тъй като на него е поканена само една природозащитна организация – "Бъдеще за Витоша", която далеч не е от най-активните и популярни по темата. Любопитно е, че от анонса на управляващите не личи на срещата да е поканена даже Столичната община.

"Последният път като правеха промени на закони специално за Витоша бе 2012 г. по поръчка на Цеко Минев. Обсъждане на законови промени на тъмно за Витоша ни е познато. Знаем и колко се плащаше за тази услуга. Знаем и как завършваше", написа Тома Белев от "Зелено движение" във "Фейсбук".

Не е известно в каква посока ще са законодателните промени, които готви ПБ. От години на Витоша има проблеми с неработещите лифтове, достъпа на коли до планината, инфраструктурата, неподдържаните пътеки и др., а ПБ рекламираше темата като приоритетна в предизборната си кампания в София. "Ще предложим промени, за да направим Витоша достъпна за всички: модернизация на лифтовете, ремонт на инфраструктурата, поддръжка на пътеките и реална грижа за природата", беше заявката на регионалния министър Иван Шишков. Всеки опит да се възстановят лифтовете обаче минава през искане за разчистване на нови просеки в планината, а това поражда протести.

Очаквайте подробности

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Витоша

Още новини по темата

След инцидента на Витоша полицията дебне мечките с дрон и фотокапани
18 Май 2026

Потвърдено е - мечка е убила човек на Витоша
17 Май 2026

Мъж загина при нападение от животни на Витоша
16 Май 2026

Васил Терзиев ще строи панорамна площадка на Копитото
22 Апр. 2026

Днес отварят ски пистата "Витошко лале"
15 Яну. 2026

София затвори пътищата към Витоша
04 Яну. 2026

Има лавинна опасност и заледявания на Витоша
01 Яну. 2026

Кметът Терзиев изненадващо анонсира буферен паркинг в Драгалевци
27 Дек. 2025

Туристи по анцуг и маратонки бедстваха в снега на Витоша
26 Дек. 2025

Шефовете на транспорта в София блокират купуването на автобуси за Витоша
24 Яну. 2025

Пак драма с автобусите на Витоша - туристи не могат да се приберат
19 Яну. 2025

Васил Терзиев още вярва в рестарта на поне един лифт до Витоша
06 Яну. 2025

Столична община най-сетне почисти пътищата на Витоша
28 Дек. 2024

Момче едва не загина под откършен клон на Витоша
27 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса