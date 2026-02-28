Премиерът свиква Съвета по сигурност заради ударите в Иран

Министър-председателят Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността днес в 13 часа.

На заседанието ще бъде обсъдена ситуацията в Близкия изток.

Както по-рано стана ясно, Израел и САЩ започнаха днес военна операция срещу Иран. До момента са поразени около 30 цели на територията на Иран, включително резиденцията на иранския президент и щабът на разузнаването, твърдят израелски източници. В свое обръщение в социалните медии предиздентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди акцията. По думите му целта й е да защити американския народ, като елиминира непосредствените заплахи от иранския режим, който той нарече "злобна група от много корави, ужасни хора".

Коментари

"Реакцията на нашата държава винаги е била за мирно решаване на този въпрос, ние апелираме за деескалация на напрежението", заяви пред Би Ти Ви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. По думите му на Съвета за сигурност ще бъдат уведомени и службите, които ще докладват оценките. "За въоръжените ни сили не произтича нищо от това, което става, ние не сме страна в тази операция", заяви още Запрянов.

За военните самолети от логистичния елемент, които са на летище „Васил Левски“, той заяви, че те са тук заради поддръжка с цел провеждане на обучение, което има за цел да засили бдителността на НАТО. "Това е по заявка на САЩ за тренировка на източния фланг на Алианса. България няма други ангажименти по отношение на използване на тези самолети. У нас няма ударни сили, които да бъдат използвани за удари срещу Иран, това са логистични самолети. Самолетите са в София и не са планирани полети с тях, продължаваме с целта, с която са дошли, а тя е логистична“, обясни служебният министър на отбраната.

"България не е директна цел за ответен удар, тъй като на наша територия няма американски военни бази, а самолетите само преминават транзит", заяви пред Нова тв бившият заместник-външен министър Милен Керемедчиев. Той обаче предупреди, че при ескалация на войната съществува риск за израелски и еврейски обекти по целия свят. "Ако тази война продължи и ескалира, всички американски, израелски и еврейски обекти като синагоги, училища и посолства биха могли да бъдат цел за отговор на Иран", смята той.