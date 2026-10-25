С празни секции започнаха изборите в Турция

Слаб е интересът към президентските избори на изселниците в Турция. Към 10:30 ч. само 31 души са гласувалите в секцията в квартал "Авджълар" в Истанбул, където БНР следи на място изборите.

Тази секция традиционно е една от най-натоварените в Турция и беше с най-много гласували на парламентарните избори през април – тогава 1400 души. В секцията във "Фирузкьой" към 10 ч. единствените гласували са членовете на секционната комисия. В секцията в Одрин към 10 ч. гласувалите са били 15 души, а в Измир има по 25 гласували в секциите.

Проблем според изселниците ни е изискването за попълване на заявления за гласуване пред членовете на избирателните комисии. Абдурахим Нурсой от сдружението "Балкански турци" каза за БНР, че друг проблем е, че по-младите не знаят български език.

От Външно министерство казаха по време на брифинг, че засега няма проблеми в секциите в чужбина. Зам.-председателят на работна група "Избори" и директор на дирекция "Информационни и комуникационни системи" в МВнР Боряна Стойнова посъветва българските граждани внимателно да проверят адресите на секциите, преди да тръгнат да гласуват. "За разлика от България, където адресите на избирателните секции обикновено остават непроменени, в чужбина при всеки отделен вот те често са различни. Това важи особено за секциите извън дипломатическите и консулските представителства", обясни Стойнова.

Тя посочи, че на интернет страницата на МВнР има рубрика за президентските избори, в която са публикувани адресите на всички избирателни секции зад граница. Стойнова изтъкна, че гражданите могат да проверят и дали са включени в избирателните списъци за гласуване извън страната. "Който не е включен в списъците, също може да гласува. Достатъчно е пред секционната комисия да попълни и подпише декларация, че не е гласувал на друго място и има право да гласува", заяви тя.

По света

В Обединеното кралство българските граждани гласуват днес в 82 избирателни секции. Като потенциален проблем се отбелязва промяната в правилата за гласуване, изискващи за първи път българите в чужбина, които предварително не са подали заявление за гласуване, да попълват своите декларации пред членовете на секционната комисия, а не на опашките. "В източния квартал в Лондон "Баркинг", в който гласуват много българи, този път е по-скопокойно от обичайното. За многото години, в които съм отразявал избори, за пръв път виждам толкова малко хора". Това съобщи Веселин Паунов, кореспондент на БНР в Обединеното кралство. Това може да се дължи и на факта, че изборите не се провеждат в българското училище, където хората са свикнали да гласуват, обясни той. Българите обикновеноса по-активни в края на изборния ден, тъй като много от тях работят, коментира Веселин Паунов.

Общо 24 са секциите в Гърция. Първите избиратели вече дадоха своя вот за президент и вицепрезидент. В северна Гърция се очаква повече българи да упражнят правото си на вот, защото много от тях живеят постоянно в този район.



В Румъния също вече започна гласуването в единствената избирателна секция в страната. Тя е разположена в сградата на посолството ни в Букурещ. Вотът се осъществява чрез хартиени бюлетини, без машини.



Седем са избирателните секции в Сърбия. Гласуването трябва да приключи в 20.00 часа. Ако има образувани опашки, изборният ден може да бъде удължен до 21.00 часа. Две от секциите са в Цариброд, където при последните избори се стигна до струпване на хора. В страната се провеждат и парламентарни избори.



Българите в Испания ще могат да гласуват в 67 секции. Близо 2000 души са подали предварителни заявления, че ще упражнят правото си на вот на Иберийския полуостров.

18 избирателни секции са разкрити в Белгия и Люксембург, като 16 от тях са в Белгия, а 2 - във Великото Херцогство. 10 са общо машините, разположени в бюрата.



В 70 секции в 49 германски града българските граждани могат да дадат своя вот за президент и вицепрезидент.



Имащите право на глас българи в Китай могат да упражнят правото си на глас в две секции, разкрити в страната - едната в посолството ни в Пекин, а другата в Генералното консулство на България в Шанхай. И в двете ще може да се гласува само с хартиени бюлетини.

Българските граждани в Съединените щати ще могат да гласуват в общо четиридесет и четири избирателни секции, разкрити в двайсет и един американски щата, и в столицата Вашингтон.