Първият от обвинените за пребития полицейски шеф излиза под домашен арест

Жулиен Кязъмов - първият от четиримата младежи, обвинени по случая с пребития в Русе директор на ОДМВР Николай Кожухаров, излиза от ареста под домашен арест. Това определи Апелативният съд във Велико Търново, който в 4 отделни заседания гледа мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми. Делата бяха насрочени от 10 ч. през половин час, но още първото заседание се проточи няколко часа. Така че към момента има определение единствено за Кязъмов. Той е обвинен като съизвършител на побоя заедно с непълнолетния Станислав А. Останалите две момчета - Виктор Иванов и Кирил Гочев имат обвинения само за хулиганство в нощта на 4 септември. Заседанието за мярката на непълнолетния ще се гледа последно и ще се проведе при закрити врата.

Днес в съда се разбра, че по делото вече има показания на пострадалия Николай Кожухаров. Какво казва за хронологията на събитията той обаче, засега не е ясно. Ръководството на МВР настоява, че той е бил пребит в служебно качество и това е посегателство срещу държавата. А днес вътрешният министър Даниел Митов хареса пост във Фейсбук на депутата от ГЕРБ Любен Дилов-син, който си мечтае МВР да може пак "здраво да бие".

Според защитата на Кязъмов Кожухаров казва, че е бил ударен от друг човек. Адвокатите поискаха да знаят къде са записите от боди камерите, като обясниха, че няма докладни от четирите полицейски екипа, които са се отзовали на място, разказва bTV.

"Трима полицейски служители свидетелстват на базата на чуто от проведени беседи - присъствали са случайно в залата и говорят от името на задържаните. Как ви звучи това?", попита риторично адвокатът на Кязимов Станислав Иванов.

Пред съдебния състав е било заявено и че са назначени съдебно-медицински експертизи, но по тях все още няма резултат, разказаха пред "Сега" присъствали на заседанието.

Първата инстанция - Окръжният съд в Русе постанови и четиримата да останат за постоянно в ареста. Днешното определение на апелативните магистрати ще е окончателно.

