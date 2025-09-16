Повреден дрон бе открит в морето край Варна

Българските военноморски сили (ВМС) са намерили повреден надводен дрон, съобщи Министерството на отбраната. Това е станало вчера на около 80 км от Варна, "във взаимодействие със съюзни сили и средства". Апаратът е унищожен днес, като не е имало вторичен взрив. По време на операцията са участвали вертолет, катер и кораб, взети се всички мерки за обезопасяването на плаването в района.

Всичко това се случи няколко дни, след като дрон изплува на плажа в Созопол. Още два дни по-рано пред Симеморец бе намерен стартови двигател на ракета. И тези "находки" бяха определени като безопасни - общо три в рамките на седмица.

Любопитно е, че всичко това се случва, докато тече водолазното учение на военноморските ни сили „Тритон – 2025“. Това е натовско учение, задно с участници от Испания, Италия, Полша, Румъния, САЩ, Турция и Франция.