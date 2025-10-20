Медия без
Полицейска акция затвори община Пловдив

20 Окт. 2025Обновена
Община Пловдив е под полицейска блокада. Не се допускат граждани да влизат при администрацията, а поемни лица и разследващи проверят документацията на местната администрация.
БГНЕС
Жандармерия нахлу и заварди тази сутрин сградата на Община Пловдив. Данните засега са, че тече проверка по линия на Европрокуратурата за проект, реализиран в последния мандат на кмета Здравко Димитров (ГЕРБ) - ремонт на административната база на общинските предприятия "Чистота" и "Градини и паркове" на ул. "Даме Груев". Проектът е за около 3 млн. лв. с ДДС.

На влизане кметът Костадин Димитров (ГЕРБ) и други общинари казаха, че не знаят какво се случва. Около 10:30 часа стана ясно, че зам.-кметът по строителството инж. Хакъ Сакъбов е изведен от полицаите. Придружен е от униформен служител и поемни лица, уточни БНТ. Те са се насочили към бившия Партиен дом, където се помещава част от останалата ресорна администрация. Иззет е компютър. Няма данни засега акцията да е насочена към Сакъбов. 

БНР уточни, че за изпълнител на проверявания проект е била избрана фирмата "Корект Фактор". Решението е подписано от Анести Тимчев, който тогава беше заместник-кмет по екология и здравеопазване. "Нека да си направят проверката проверяващите, има си документи, има си всичко. Нямам никакви притеснения относно тази поръчка, тя е контролирана от Фонда за устойчиво развитие на градовете, парите са от там. Има и решение на Общинския съвет, има проекти и контрол, отчети са направени, както и проверки по време на изпълнение на проекта. Всички документи са налични", заяви Тимчев пред радиото. 

