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Поискан е постоянен арест за гарда, който удари журналистка

Днес, 17:52
Мартин Варадинов е обвинен за нанасяне на средна телесна повреда при изпълнение на служебните задължения
Булфото
Мартин Варадинов е обвинен за нанасяне на средна телесна повреда при изпълнение на служебните задължения

Военно-окръжна прокуратура-София привлече в качеството на обвиняем офицер от Националната служба за охрана (НСО) за извършено престъпление по чл.131, ал. 1, т.2, пр.1, алт.1 и 2, вр. чл.129, ал.1 от Наказателния кодекс, съобщи БНТ. В случая става дума за обвинение в умишлено причиняване на средна телесна повреда от длъжностно лице при или по повод изпълнение на служебните му задължения.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, като предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Досъдебното производство е образувано във връзка с инцидент между служителя на НСО и журналист от електронна медия, възникнал в следобедните часове на 22 октомври 2026 г. на бул. „Христо Ботев“ в гр. София, уточнява прокуратурата.

"Към момента са извършени първоначалните действия по разследването – разпитани са пострадалото лице и свидетели на инцидента. С оглед пълното изясняване на фактическата обстановка предстои извършването на разпити на свидетели, възприели факти и обстоятелства по случая, приобщаване на доказателства, анализ на видеозаписи, назначаване на необходимите експертизи и всички други необходими действия по разследването", се казва в съобщението. Късно снощи журналистката от сайта ПИК Соня Колтуклиева даде показания в прокуратурата. Тя каза, че е със счупено рамо и комоцио в резултат на удара. Днес беше настанена в частна болница. А охранителят Мартин Варадинов бе арестуван. 

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