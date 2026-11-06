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Почина Вежди Рашидов

06 Ноем. 2026Обновена
Вежди Рашидов
БГНЕС
Вежди Рашидов

Скулпторът Вежди Рашидов e починал. Той е получил сърдечен удар рано тази сутрин. Тъжната новина потвърдиха за NOVA от семейството му. 

Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Завършва Националната художествена академия в София, а през годините се утвърждава като скулптор с международна известност. Негови произведения са представяни на изложби в България и чужбина.

Рашидов бе министър на културата в две правителства на Бойко Борисов - от 2009 до 2013 г. и от 2014 до 2017 г.

През годините бе избиран многократно за народен представител от ГЕРБ. През октомври 2022 г. оглави 48-ото Народно събрание, след като парламентарните сили постигнаха съгласие около кандидатурата му след поредица от неуспешни гласувания.

През август 2023 г. Рашидов обяви, че напуска ГЕРБ и политиката след обществен скандал, предизвикан от негово изказване. Той се оттегли и като депутат и продължи да се занимава с изкуство. През септември т.г. той се включи в инициативния комитет, който издигна кандидатурата на Илияна Йотова.

Бойко Борисов го почете във Фейсбук. "Вежди беше много повече от голям творец, министър и общественик. За мен той беше приятел. Човек с огромно сърце, силен характер и талант, който не се побираше в никакви рамки", написа той.

В Народното събрание почетоха паметта му с едноминутно мълчание. Председателят на парламента Михаела Доцова го определи като човек, който е оставил следа в българското изкуство и в политическия живот. А бившият му съпартиец Тома Биков, който говори от името на ГЕРБ, напомни, че Рашидов беше първият български гражданин от турски произход, оглавил Народното събрание, и го нарече "човек, който обединява и събира".

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