Общината запорира сметките и колите на "Капитолия"

Столичната община запорира сметките и автомобилите на скандалната автокъща "Капитолия", която от години се шири в Борисовата градина. "Днес връчихме съдебните книжа и пристъпихме към изпълнение на обезпечителна заповед, издадена от Софийския градски съд", съобщи кметът Васил Терзиев.

Съдът е разрешил запор на банковите сметки на дружеството, което оперира "Капитолия", запор на автомобилите в имота и запечатване на обекта със спиране на търговската дейност. Мерките обезпечават бъдещ иск на Столична община за 142 044 евро за неправомерно ползване на общинския терен.

"През 2025 г. съдът окончателно потвърди заповедта за премахване на незаконните конструкции и ние я изпълнихме. През юли тази година беше направен опит да бъдат премахнати огражденията около обекта. Съдът отхвърли това искане и потвърди правното основание за действията ни", припомня Терзиев.

За съжаление, общината възнамеряваше да прави подземен паркинг на мястото на автокъщата, т.е. районът не просто да остане в плен на автомобилите, а даже да поеме допълнителен трафик, вместо да се върне към зелената система на парка. След много възражения от столичани, кметството изтегли проекта на подробен устройствен план на най-старата градска градина у нас, но не се е отказало да прави подземен паркинг, защото намира позициите в момента за изравнени.