София маха принудително автокъща "Капитолия"

Столичната община направи малка крачка напред в битката за отвоюване на терена, завзет от автокъща "Капитолия" в Борисовата градина. Днес започна премахването на незаконните конструкции на автокъщата – шест масивни метални чадъра. Това стана възможно, след като общината спечели окончателно съдебното дело срещу нарушителите, а предоставените срокове за доброволен демонтаж изтекоха без резултат. "От днес „Капитолия“ вече не е автокъща", обяви кметът Васил Терзиев след началото на демонтажните работи.

„Четвърт век (от 2000 г.) на това място, на площ от почти 3 декара, вместо парк за хората има частна автокъща. За да си представим какво означава това: на тази площ могат да бъдат засадени над 150 нови големи дървета и да се изгради обществен подземен паркинг с около 300 места. Вместо това, за две десетилетия софиянци получиха асфалт, огради и луксозни автомобили за продан. Този модел приключи”, коментира кметът.

Заповедта на Столична община за премахване на металните конструкции беше изцяло потвърдена от Административен съд София-град с решение от 29 септември 2025 г. В хода на производството е установено, че конструкциите са поставени без разрешение, поради което подлежат на премахване. Следват месеци на протакане от страна на ползвателя ЕТ „Минкин – Албена Минкин“. Фирмата обещаваше сама да организира демонтажа, но така и не направи нищо по въпроса.

Спорът за чадърите е част от далеч по-големия и сложен относно собствеността на самия терен, върху който се намира автокъща „Капитолия“. Позицията на Столична община е, че имотът е част от Борисовата градина и има статут на публична общинска собственост. Съдебно-техническата експертиза по делото, заведено от страна на общината за връщане на собствеността, установява, че теренът е включен в границите на парка още от 20-те години на XX век и оттогава този статут не е бил променян.

Съгласно Закона за общинската собственост имотите публична общинска собственост, са изключени от гражданския оборот. Това означава, че те не могат да бъдат продавани, прехвърляни, придобивани по давност или използвани за частни цели. Те са предназначени трайно да задоволяват обществени нужди.

За да възстанови владението върху терена, Столична община е завела ревандикационен иск. По това дело първоинстанционният съд вече се е произнесъл в полза на общината и е приел, че имотът е публична общинска собственост. Решението е обжалвано, а от март 2024 г. делото се намира пред Софийски апелативен съд. Повече от две години съдът все още не се е произнесъл, без Столична община да разполага с обяснение за това забавяне. Междувременно текат последни дни от друг срок – 28 юни, в който общината може да предприеме действия за влизане във владение на имота според изпълнителен лист от 2021 г. Този срок и липсата на постъпки от общината породи съмнения, че "Капитолия" може да придобие терена по давност.

Според новия подробен устройствен план на Борисовата градина тук трябва да има подземен паркинг. Планът, който се чака от 12 години, ще има обществено обсъждане на 28 май, а заключителната дискусия е на 17 юни на лятната сцена в Борисовата градина.