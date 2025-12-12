Медия без
Транспортното министерство: Танкерът се изтегля без забавяне

12 Дек. 2025Обновена
"Кайрос" стана повод за разнопосочни информации.
БНТ/Скрийншот
"Операцията по изтегляне на кораба „Кайрос“ край Ахтопол се изпълнява по план и без забавяне", обяви Министерството на транспорта и съобщенията днес следобед. Няколко часа по-рано БНР разпространи обратната информация, позовавайки се на "Морска администрация" - че изтеглянето, обявено за днес, се е отложило.

"Правителството одобри днес решение на подпис за осигуряване на 1,2 млн. лв, необходими за изпълнението на дейностите. Предстои сключването на договор с изпълнител до края на деня. Паралелно с това е започнала подготовката на техниката и мобилизирането на специализирани екипи, които ще продължат и утре. Финалният етап от операцията по изтеглянето на „Кайрос“ до безопасна позиция в Бургаския залив е насрочен за неделя, при благоприятни метеорологични условия. За извеждането на плавателния съд ще бъдат използвани три влекача и специализиран генератор, осигуряващ електрозахранване за задействане на хидравликата и повдигане на котвата", се казва още в съобщението на министерството.

По-ранната информация на "Морска администрация" гласеше, че именно липсата на правителствено решение за отпускане на средствата е причина за отлагането. Освен това трябвало да бъде организирана и обществена поръчка за дейността.

