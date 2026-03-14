На бул. “Тодор Александров” ще изникнат два нови небостъргача

Издадена е виза за проектиране на две сгради от по 21 и 22 етажа

Днес, 06:36
Поредно високо строителство започва в София.
Поредно високо строителство започва в София.

Два нови небостъргача ще бъдат изградени на бул. “Тодор Александров”, част от широкия център на столицата. Сградите ще са с височина от по 74.90 метра, като единият терен е с предназначение за хотел, а вторият - за сграда със смесено предназначение. Визите за проектиране са били съобщени на заинтересованите лица за евентуални коментари и възражения в края на февруари. 

Двете високи сгради ще са разположени точно срещу централата на “ЛУКойл България”, става ясно от публикуваната на сайта на “Направление и градоустройство карта”. Подробният устройствен план за двата терена, които са в съседство, е одобрен още през 2019 г. Самата виза за проектиране е издадена от бившия главен архитект Богдана Панайотова през май месец, миналата година.  Не е ясно защо визата се съобщава едва сега на заинтересованите лица - близо 9 месеца след издаването й. Възможно е голямото забавяне да е свързано и с оставката на главния архитект и цялото преструктуриране на направлението покрай трудно наложената нова структура на общинската администрация от кмета Васил Терзиев. 

Според визата за проектиране имотите попадат в зоната за новия делови център и са с много висока плътност на застрояване - 95%. За единия имот коефициентът за интензивност на застрояването е 15, а за другия - 22.5. Предвижда се новите сгради да са с три подземни нива гаражи. 

Неслучайно височината на сградите е ограничена до 74.90 метра. При сгради с височина 75 метра законът за устройството и застрояването на Столична община изисква изрично разрешение на СОС. Според наличните данни единият терен е собственост на “Инфинити прогрес”. 

Силуетът на едната сграда:

