Избирателите обърнаха гръб на урните

Президентските избори протичат при изключително ниска избирателна активност. Към 11:00 ч. според официални данни на ЦИК активността е 5,8%, като до урните са отишли 385 082 избиратели. За сравнение - на парламентарните избори през април по същото време гласуваха 12.12%, или 796 771 души.

Най-висока е активността във Видин, а най-ниска – в Кърджали. "Алфа рисърч" отчита 8,6% избирателна активност. На парламентарните избори през април и на президентските през 2021 г. активността е била съответно 12,12% и 14,4%.

Към 11:30 ч. "Маркет линкс" посочи 5,8% активност в сравнение с 12,12% на изборите през април. "Алфа рисърч" пък даде 7,5%. Към същия час активността на президентските избори 2021 г. е била 8.62%, според първите официални данни на ЦИК.

Към 10 ч. избирателната активност е 4,4%, сочат данните на социологическа агенция "Тренд". Според "Алфа рисърч" пък - 3,1 на сто. На парламентарните избори през април активността бе между 7,7% - 8%.

Към 9 часа "Алфа рисърч" регистрира над 2% избирателна активност. "Мяра" пък дава 2,4%. На парламентарните избори през април активността бе 4,6% - 4,9%. А на президентските през ноември 2021 г. - 4 на сто.

Слаб е интересът към президентските избори в Пловдив в първите часове на изборния ден. В някои секции до 9:30 ч. са гласували едва по десетина души.

Към 8:30 часа според "Маркет линкс" активността е 0,5%. Екзитполът на социологическата агенция "Тренд" показа други данни - 1.1% активност към 8.00 часа. За сравнение - на парламентарните избори през април активността към същия час бе над 1%. А на предходните избори за президент на 14.11.2021 г. към същия час е била 1.2%

Към 8 часа нямаше нито един гласувал в една от секциите на голямото сливенско село Градец, Сливенско. В коридорите пред секциите рано сутринта нямаше желаещи да гласуват, а улиците навън бяха пълни с хора - които отиват на работа, отиват да берат гъби, отиват за дърва в гората, предава кореспондент на Би Ти Ви.

В друго ромско село - плевенското Буковлък, също бе регистриран нулев интерес в ранните часове. Полицейското присъствие там е засилено поради ексцесии в предишни години.

В Кърджали за първи път от години в 22-ра секция в училище "Йордан Йовков" няма чакащи избиратели в коридорите още в ранните часове. По думите на членове на комисията подобна тишина не е наблюдавана на предишни избори.

Ниската активност в ранните часове обаче не е окончателен показател за участието в изборите. В хода на деня броят на гласувалите традиционно се увеличава, особено след края на почивните дни и в часовете преди затварянето на секциите. Социологът Добромир Живков посочи за Би Ти Ви, че ключовият въпрос на тези избори е именно колко граждани ще отидат до урните. Според анализа му общественото напрежение по теми като сигурността и ескалацията в Черно море може да мобилизира част от избирателите.